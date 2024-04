De nombreuses activités fêtent la 3e Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture

De nombreuses activités sont prévues du 17 avril au 1er mai pour fêter la Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture 2024, a annoncé le directeur du Département de l'édition, de l'impression et de la distribution, Nguyen Nguyen, lors de la conférence de presse périodique du ministère de l’Information et de la Communication, tenue le 8 avril à Hanoï.

Une série d'activités sera organisée avec les messages comme "Les bons livres ont besoin d'être lus", "Des livres précieux pour vous", "Offrez de bons livres-Achetez de vrais livres"... et se tiendra tout au long du mois courant, notamment du 17 avril au 1er mai.

La cérémonie d'ouverture de la 3e Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture aura lieu le 17 avril à 19h00 au Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam) à Hanoï. A cette occasion, est prévue une exposition de livres précieux sur la relique historique nationale spéciale de Van Mieu - Quoc Tu Giam, des photos et des livres sur le Vietnam et son peuple dans des versions électroniques modernes et des éditions imprimées.

Une foire du livre se déroule à Ho Van, située à Van Mieu - Quoc Tu Giam. Il est prévu qu'environ 60 unités y présenteront et fourniront aux lecteurs plus de 40 000 livres de valeur. En outre, il y aura de discussion et de présentation de livres, des échanges entre auteurs et lecteurs, des spectacles artistiques... pour offrir aux lecteurs et aux visiteurs de nombreuses expériences intéressantes.

Un salon du livre en ligne sur la plateforme numérique nationale vietnam.vn est ouvert du 15 au 30 avril aux Vietnamiens à l'étranger et aux amis internationaux. Ayant pour thème "Les bons livres trouvent des lecteurs", l'exposition présente des livres de grande valeur portant sur les politiques du Parti et de l'État, les politiques du Président Hô Chi Minh ; des travaux et des projets de recherche sur la culture, la littérature et les arts du Vietnam ; des travaux et projets de recherche en langues étrangères publiés récemment.

Les lecteurs nationaux et étrangers peuvent directement acheter des livres après avoir visité le salon grâce à la connexion directe entre la plateforme numérique nationale vietnam.vn et le plateforme d'échange de livres en ligne Books365.vn.



A cette occasion, les ministères, branches, associations et organismes organiseront également de nombreuses activités pratiques pour promouvoir et développer la culture de la lecture dans chaque unité ainsi que dans l'ensemble de la société. –VNA/VI