De nombreuses activités attrayantes dans le cadre de « l'Année nationale du tourisme 2025 »

Une conférence de presse organisée le 31 décembre par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la province de Thua Thiên-Hué (Centre), a dévoilé un riche programme d'activités pour l'Année nationale du tourisme 2025, placée sous le thème Hué - ancienne capitale, nouvelles opportunités

S'exprimant lors de la conférence de presse, le directeur de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a déclaré qu'en 2025, Thua Thien-Hue était honorée d'être choisie comme localité hôte de l'Année nationale du tourisme. Grâce à cet événement, les valeurs et les potentiels du tourisme de la province, du pays en général, seront promus et valorisés efficacement, contribuant à la réalisation de l'objectif de faire du tourisme un secteur économique de premier plan.

Les activités dans le cadre de l’Année nationale du tourisme et du Festival de Hue 2025 se concentrent sur 4 groupes de programmes principaux : la fête du Printemps, la fête de l'Eté; la fête de l'Automne et la fête de l'Hiver avec plus de 170 événements au niveau national et provincial.

En particulier, il y aura 4 activités clés dont la cérémonie d'ouverture de « l'Année nationale du tourisme - Hue 2025 » combinée au programme de feux d'artifice pour célébrer le 50e anniversaire de la libération de la province de Thua Thien - Hue dans la soirée du 25 mars 2025; la conférence internationale sur l’industrie culturelle - base pour le développement du tourisme durable le 25 mars 2025 ; la fête culturelle et touristique et le programme de présentation du tourisme, de la cuisine, des villages d'artisanat vietnamiens, de connexion d'entreprises à l'occasion de l'Année nationale du tourisme - Hue 2025 au marché européen prévu en juin 2025 et la clôture de l’Année nationale du tourisme - Hue 2025 » fin décembre 2025.

En outre, d'autres activités seront organisées, telles que la promotion de l'Année nationale du tourisme - Hue 2025 à l'Exposition universelle EXPO 2025 d'Osaka, à Kansai, au Japon, du 25 avril au 6 mai 2025 ; un train d’activités de communication, promotion du tourisme dans le pays et à l’étranger, le festival international de la gastronomie; le concours des chefs cuisiniers et la conférence internationale sur le tourisme Net Zéro prévu en juillet/août 2025.

Grâce à un programme riche en événements et activités tout au long de l’Année nationale du tourisme et le Festival de Hue 2025, la ville de Hue espère attirer entre 4,8 et 5 millions de visiteurs en 2025, générant ainsi des recettes touristiques estimées entre 10 800 et 11 200 milliards de dongs-VNA/VI