De nombreuses activités attrayantes au Festival des métiers traditionnels de Huê 2023

Le Festival des métiers traditionnels de Huê 2021. Photo: VNA

Le Festival des métiers traditionnels de Huê 2023 avec pour thème "Quintessence des métiers vietnamiens" aura lieu du 28 avril au 5 mai dans la ville de Hue, province de Thua Thiên-Huê, au Centre.

De nombreuses activités sont prévues dont la présentation des produits traditionnels, des artisans et des villages de métiers traditionnels, une fête gastronomique, des spectacles de rue, une fête de reconnaissance de la rivière des Parfums (Sông Huong), un spectacle… La cérémonie d’ouverture du Festival se tiendra le 28 avril à 20h.

Cette année, le Festival réunira environ 400 artisans exemplaires venus de 69 villages de métiers et établissements artisanaux réputés du pays. De plus, l’événement attirera la participation de 37 artisans de six villes sud-coréennes et japonaises ayant établi les relations de jumelage et de coopération avec la ville de Hue, ainsi que des groupes d’artistes de Belgique et de la République de Corée.

Le Festival des métiers traditionnels de Huê 2023 aura de nombreux nouveaux contenus aux niveaux national et international, contribuant à la présentation et à la promotion de l’image et de la marque de l’ancienne capitale de Hue, a indiqué Vo Le Nhat, président du Comité populaire provincial.

Le Festival devrait contribuer activement et efficacement à la restauration, au soutien et au développement des villages de métiers traditionnels à travers le pays, a-t-il ajouté.