De la Résolution en actions : consolider les fondements du partenariat global Vietnam–Russie

Photo : capture de l'écran

L’agence de presse russe TASS a publié le 28 janvier, un article du chef de son bureau de représentation au Vietnam, Yuri Denisovich, saluant les résultats du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et leur importance pour les relations Vietnam–Russie.



Intitulé « Les objectifs sont clairs, les tâches sont définies : pourquoi les décisions du Congrès du Parti communiste du Vietnam sont importantes pour la Russie », l’article souligne que le 14ᵉ Congrès fixe non seulement les priorités de développement pour les cinq prochaines années, mais définit également une vision stratégique à long terme jusqu’en 2045.



L’auteur mentionne les messages et l’entretien téléphonique de félicitations adressés par le président russe Vladimir Poutine au secrétaire général Tô Lâm, élu par le Comité central du PCV du 14ᵉ mandat. Selon lui, la poursuite du leadership du secrétaire général Tô Lâm est appréciée positivement par la Russie et contribue à approfondir la coopération avec un partenaire important et fiable en Asie du Sud-Est, tout en promouvant des intérêts communs sur la scène internationale.



L’article affirme que le Parti communiste du Vietnam demeure la principale force dirigeante politique et sociale du pays. Le nombre de ses membres dépasse désormais 5,6 millions, soit environ 500 000 de plus qu’au 13ᵉ Congrès en 2021, traduisant un soutien croissant de la population aux orientations du Parti.



Revenant sur quarante années de Renouveau (Dôi moi) lancé en 1986, l’auteur souligne que le Vietnam est passé d’une économie agricole arriérée à l’une des économies de marché à orientation socialiste les plus dynamiques. En 2025, le PIB a atteint 514 milliards de dollars, se classant au 32ᵉ rang mondial, tandis que le PIB par habitant a dépassé 5 000 dollars, plaçant le pays dans le groupe des économies à revenu intermédiaire supérieur.



Selon l’article, le Vietnam se trouve à un tournant décisif : réaliser des percées pour rejoindre le groupe des pays à revenu élevé ou risquer de rester piégé dans une croissance intermédiaire. Le 14ᵉ Congrès du PCV a apporté une réponse claire à ce défi, en posant les bases d’un développement stable, durable et ambitieux à l’horizon 2045. - VNA/VI