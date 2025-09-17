De jeunes entrepreneurs veulent donner un nouvel élan au secteur privé vietnamien

Les délégués à la session de dialogue de haut niveau du Forum du secteur privé du Vietnam (Vietnam Private Sector Forum - VPSF) 2025 tenue dans l'après-midi du 16 septembre à Hanoï. Photo : VNA

Le Forum du secteur privé du Vietnam (Vietnam Private Sector Forum - VPSF) 2025 a tenu une session de dialogue de haut niveau dans l'après-midi du 16 septembre à Hanoï avec la participation de près d'un millier de délégués.



Les débats ont porté sur les opportunités, les défis et les solutions pour promouvoir un développement durable du secteur privé.

Placé sous le thème "Libérer le potentiel – Créer l'avenir du Vietnam", le VPSF 2025 se concentre sur quatre piliers importants : institutions, technologie, ressources internes et partenariat public-privé.

Les entrepreneurs et experts ont souligné la nécessité de politiques transparentes et stables ainsi qu'un environnement juridique favorable. Des propositions concrètes ont été avancées, telles que la simplification des procédures d'exportation et de remboursement de TVA, l'investissement dans les infrastructures logistiques, entrepôts frigorifiques et ports spécialisés afin de réduire les coûts et accroître la compétitivité.



Les entreprises ont également recommandé d'assouplir les procédures de création et de fonctionnement de zones agricoles high-tech, de soutenir la promotion des marques nationales pour les principaux produits agricoles et d'élargir l'accès au crédit vert et préférentiel pour les projets d'agriculture circulaire. Selon Luu Thi Thanh Mâu, vice-présidente de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, la réforme institutionnelle devait constituer une "percée des percées", avec un système juridique accessible, garantissant la confiance des investisseurs.

Dans le contexte de l'ère numérique, la technologie et l'innovation sont considérées comme des "armes de compétitivité" des entreprises. Pour que le Vietnam devienne un centre technologique régional, les entreprises ont besoin de mécanismes novateurs et efficaces, d'une déduction raisonnable des dépenses de R&D (Recherche et développement) et un cadre juridique ouvert aux nouveaux modèles, selon Truong Ly Hoàng Phi, vice-présidente de l'Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville.

Trân Bang Viêt, fondateur et PDG de Dong A Solutions, a souligné que le capital et les ressources humaines étaient deux facteurs fondamentaux. Il a proposé de créer un écosystème de R&D, une stratégie nationale des talents, d'améliorer les capacités de gestion et de réformer en profondeur les politiques de crédit pour les petites et moyennes entreprises.



Le forum a mis en évidence que la coordination étroite entre l'État et le secteur privé constitue un facteur clé pour aider le Vietnam à surmonter les défis, saisir les opportunités d'une intégration approfondie et renforcer sa position économique sur la scène internationale. -VNA/VI