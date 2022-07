De hauts dirigeants vietnamiens reçoivent les Ordres du Laos

Une cérémonie a eu lieu le 18 juillet au Centre international des congrès de Hanoï pour présenter l'Ordre national de l'or du Laos et l’Ordre de la liberté (Issara) de première classe à plusieurs hauts dirigeants vietnamiens à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc - l'invité d'honneur de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et de nombreux hauts responsables du Parti et de l'État ont assisté à la cérémonie de remise des Ordres.

Bounthong Chitmany, membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Parti révolutionnaire populaire lao (LPRP), vice-président du Laos, a pris part à l'événement.



Au nom du Parti et de l'État du Laos, Bounthong Chitmany a remis l'Ordre national de l'or - la plus haute distinction du Laos - au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l'AN Vuong Dinh Hue.



Il a également décerné l'Ordre Issara de première classe à 11 membres du Bureau politique et secrétaires du Comité central du Parti communiste du Vietnam au cours du 13e mandat.

Il a affirmé qu'il s'agissait d'une récompense digne de leurs grandes contributions à la préservation, à la culture et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Exprimant ses sincères remerciements au Parti et à l'État lao, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que recevoir ces nobles récompenses en ces occasions spéciales est extrêmement important et encourageant pour les dirigeants vietnamiens dans la préservation et le développement de la relation unique et spéciale entre les deux Partis, États et peuples.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam désirent toujours et sont déterminés à entretenir constamment la relation exemplaire, fidèle et pure entre les deux pays.

Il a convaincu que, d'après l'expérience tirée des luttes précédentes pour l'indépendance et la liberté nationales, les deux Partis, États et peuples continueront de s'unir et de travailler ensemble pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis, et se soutiendront mutuellement pour construire une société indépendante et autonom, une économie dépendante, apportant ainsi une vie paisible, prospère et heureuse aux peuples, et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.- VNA/VI