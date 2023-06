De Hanoi à Hô Chi Minh-Ville, la piste aux expériences enrichissantes

Qu’il s’agisse de s’immerger dans la vie trépidante des rues de Hanoi ou de trouver des moments de pause et de réflexion lors d’une croisière dans la baie de Ha Long, un voyage à travers le Vietnam ravira tous les touristes désireux de participer à des expériences différentes, selon le page Web Broadsheet (Australie).

Les touristes ne peuvent pas quitter Hanoi sans essayer le "café à l'œuf" préféré des locaux. Photo: The Broadsheet



HanoiDes touristes australiens ont fait un voyage au Vietnam avec le guide touristique Do Thao. Au milieu d’une intersection achalandée à Hanoi, Thao tient un bras au-dessus de sa tête et crie “xôi” (riz gluant) en se frayant un chemin à travers un torrent de scooters klaxonnant.Ensuite, il conduit les touristes dans une rue latérale jusqu’à un immeuble d’appartements entouré de réseaux de lignes électriques - pas le genre d’endroit que vous trouverez dans n’importe quel guide. Les touristes entrent dans un petit appartement décoré de théières et de céramiques, s’accroupissent sur des coussins et attendent. Les principes directeurs d’une cérémonie du thé vietnamienne sont la conversation et la contemplation. Alors que la lumière du soleil traverse les plantes en pot sur le balcon de l’appartement, les touristes regardent le maître de thé qui prépare soigneusement les boissons. Ensemble, ils sirotent un thé à la fleur de pamplemousse et ils se sentent privilégiés d’être invités à partager quelque chose d’aussi intime.En quittant l’appartement, Thao guide les touristes vers le café Koto, fondé en 1999 par l’australo-vietnamien Jimmy Pham, pour offrir des opportunités de carrière aux jeunes des villages ruraux. Un jeune employé, 18 ans, y travaille depuis quatre mois: “Je me sens plus en confiance après avoir travaillé ici. Les gens sont comme une famille, tous se soutiennent les uns les autres.”Ce soir-là, Thao emmène les touristes dans une tournée de restauration de rue. Ici, ils rencontrent Hoa, qui vend depuis 26 ans des banh mi avec un chariot de rue à l’extérieur du marché de Dong Xuan. Hoa garnit rapidement les baguettes fraîches de pâté, de porc grillé, de piment, de coriandre et de concombre.Plus tard, les touristes dégustent du banh cuon - des rouleaux de riz cuits à la vapeur garnis de porc, de champignons et d’échalotes frites croustillantes, suivis de banh ran, un beignet vietnamien à base de farine de riz et de haricot mungo, avec un centre moelleux et un croquant sucré et caramel. Leur soirée culinaire culmine avec une spécialité de Hanoï, le bun cha, un plat de porc haché et de nouilles, de laitue, de marjolaine, de basilic thaï, d’ail et de piment, de papaye et de kumquat. Ils terminent la nuit assis sur des tabourets en plastique à boire des verres de bière locale, ou bia hoi.Le lendemain, les touristes ne peuvent pas quitter Hanoi sans essayer le "café à l’œuf" préféré des locaux, un mélange de jaune d’œuf, de lait concentré sucré et de sucre fouetté dans une consistance veloutée, avec un expresso versé sur le dessus.En sortant de la ville, ils visitent le Temple de la Littérature de Hanoï, qui date de 1070, dédié à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie. C’est le lieu de la première université nationale du Vietnam.Baie de Ha LongAprès le bourdonnement de Hanoi, les eaux de la baie de Ha Long - à trois heures de route à l’est de la capitale - permettent de se détendre et de se ressourcer. En montant à bord de notre maison flottante pour la nuit - un bateau de pêche reconverti - on comprend rapidement pourquoi ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO est si bien visité. Avec environ 1.600 îles et îlots, la baie est un endroit de rêve pour siroter des cocktails sur des chaises longues sur le pont et glisser le long des falaises imposantes couvertes de jungle. Au moins jusqu’à ce qu’un déjeuner pêché localement composé de calmars sautés, de poissons et de crevettes soit servi.L’après-midi est consacré à l’exploration de la grotte Sung Sot, sur l’île de Bo Hon. La grotte calcaire de 10.000 m² s’est lentement creusée pendant 20 millions d’années, se transformant en un paysage féérique de stalagmites et de stalactites. La nuit, la baie environnante devient une ville flottante de bateaux ornés de guirlandes lumineuses et le son du karaoké résonne sur l’eau.Le lendemain matin, les touristes se réveillent au lever du soleil et prennent un cours de tai chi sur le pont. Le soleil levant, orangé à travers le brouillard, inonde la baie d’une douce lumière.Hôi AnLa dernière étape du circuit est la ville côtière historique de Hoi An. C’est un autre site du patrimoine mondial de l’Unesco, en raison de sa vieille ville remarquablement bien conservée, dont les bâtiments datent de l’apogée de la ville en tant que grand port de commerce du XVe au XIXe siècle. Le guide dirige les touristes vers Bean House Books Cafe, un espace lumineux à la périphérie de la ville avec des meubles vintage, une cour-jardin et une bibliothèque débordante.Les locaux aiment aussi faire du café. La spécialité du café Nha Dau est le “café salé”, préparé avec du lait concentré, de la crème et du sel, ce qui donne une douce saveur de caramel salé. Les touristes s’asseyent avec cafés et discutent, tandis que des chiens amicaux dérivent entre les tables et que les gens s’inscrivent à des ateliers de fabrication de cuir également dirigés par les femmes.Il semble presque incroyable que vous puissiez vous sentir en sécurité à vélo dans une ville vietnamienne. Mais cet après-midi-là, Thao guide le groupe sur deux roues le long de rues tranquilles à travers des rizières à la périphérie de la ville. Ils croisent des buffles, des agriculteurs qui fertilisent leurs cultures et un groupe de garçons qui font griller des palourdes sur un feu ouvert, avant d’abandonner leurs vélos dans une maison d’un petit village.Les touristes y rencontrent Jam, un chef local, pour un cours de cuisine vietnamienne. Sur une table éclairée à la lanterne à l’extérieur de sa maison, Jam leur guide à travers la création d’un festin de huit plats.Ils sont tellement engagés avec Jam qu’ils ne remarquent pas que l’obscurité est descendue sur les rizières. La division entre visiteur et hôte se détend ; ils sont juste des amis qui savourent un repas qu’ils ont préparé ensemble. Une rencontre magique dont le goût persistera longtemps après leur départ. – CPV/VNA/VI