De grands musiciens se produiront au concert «Florilèges français» à Hanoi

Le concert «Florilèges français», sponsorisé exclusivement par Techcombank et Masterise Group, réunira un orchestre international et des artistes de renom pour une expérience musicale de classe mondiale à Hanoi les 25 et 26 avril.

L’Orchestre se produira sous la direction de Victor Jacob dans le concert "Florilèges français" à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi



Les représentations auront lieu à l’Opéra Hô Guom et mettront en vedette des chefs-d’œuvre intemporels tels que « Duo des fleurs », « Salut ! demeure chaste et pure » et l’emblématique « Barcarolle », tous recréés avec une émotion et un art saisissants.



Le concert sera dirigé par Victor Jacob, nominé aux prestigieuses Victoires de la Musique Classique, qui a collaboré avec des opéras de Montpellier, Rouen, Versailles, Hong Kong et Hanoï. Le chef d’orchestre devrait transporter les spectateurs au cœur du riche patrimoine musical de l’opéra parisien du XIXe siècle.



Plus de 55 musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles interpréteront un programme de 90 minutes mêlant solistes, duos et œuvres orchestrales. Le concert accueillera également le ténor Julien Behr (Don José dans Carmen) et les artistes Fanny Valentin (soprano), Camille Taos Arbouz (mezzo) et Alexandre Adra (basse).



L’Orchestre de l’Opéra Royal est né en 2019 pour Les Fantômes de Versailles de John Corigliano.Constitué de musiciens travaillant régulièrement avec les plus grands chefs, l’Orchestre défend un large répertoire allant du baroque au romantique, en passant par le classique. En raison, de l’histoire du lieu dont il porte le nom, le coeur de répertoire est constitué de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles.



Il fait rayonner sa virtuosité sur les plus belles scènes de France, comme à l’international, de Paris et New York à Tokyo et Hong Kong, captivant un public composé de connaisseurs culturels, de chefs d’État et de délégations diplomatiques de haut niveau.



L’orchestre est arrivé à Hanoi le 21 avril afin de préparer ce concert de deux soirées, avec l’ambition d’offrir une expérience artistique élégante, romantique et riche en émotions, ramenant ainsi la musique classique de niveau international dans la capitale.



Au-delà de la musique, « Florilèges français » émerveillera également le public grâce à la présence de Mellow Six, groupe réputé pour ses créations mêlant lumière, son et saveurs dans un voyage sensoriel soigneusement orchestré.



Thai Minh Diêm Tu, directrice marketing de Techcombank, a déclaré que cet événement témoigne de la volonté de la banque de proposer des expériences culturelles internationales au Vietnam. – VNA/VI