De grandes compagnies de transport à Ho Chi Minh-Ville maintiennent leurs tarifs

Face aux fluctuations récentes des prix des carburants, plusieurs entreprises de transport à Ho Chi Minh-Ville ont ajusté leurs tarifs, tandis que certaines grandes compagnies ont décidé de les maintenir afin de soutenir les usagers.



Selon le Service municipal de la construction, 15 entreprises exploitant des lignes interprovinciales régulières ont annoncé une hausse des tarifs sur 102 itinéraires, avec des augmentations variant d’environ 5 % à 36 %, selon la distance et le type de service.



Toutefois, certaines compagnies majeures ont choisi de ne pas réviser leurs prix. C’est notamment le cas de FUTA Bus Lines, l’un des principaux opérateurs de transport routier du pays, qui exploite 228 lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à de nombreuses provinces et villes. L’entreprise a confirmé le maintien de ses tarifs pour le transport de passagers interprovincial ainsi que pour les services de fret. Parallèlement, le réseau des bus urbains ainsi que la ligne de métro n°1 (Ben Thanh - Suoi Tien) ne subissent aucune augmentation, garantissant la continuité du service public à coût constant.



Plusieurs entreprises ont ajusté les tarifs sur de nombreuses lignes, telles que Viet Tan Phat, Toan Thang, Kumho Samco Buslines, etc., avec des hausses appliquées sur différents itinéraires. Les autorités précisent que toute modification tarifaire doit être déclarée et affichée publiquement conformément à la réglementation en vigueur.



Dans le secteur des taxis, la situation reste également contrastée. La société par actions GSM (Green-Smart-Mobility), dont la flotte électrique représente 83 % des taxis de la mégapole, a annoncé une réduction de 10 % de ses tarifs du 11 au 31 mars afin de soutenir la demande. À l'inverse, Vinasun, dont la flotte thermique est directement impactée par le coût à la pompe, a appliqué une hausse de 11 % à 12 %. Les autres opérateurs maintiennent pour l’instant leurs tarifs.



Du côté des plateformes de transport, les services de Grab et Be n’ont pas annoncé d’augmentation.



Parallèlement, les entreprises de transport de marchandises signalent une hausse des coûts d’exploitation estimée entre 20 % et 25 %, principalement en raison de l’augmentation des prix des carburant. Elles appellent à des solutions pérennes pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et stabiliser les flux logistiques.



Les autorités municipales indiquent qu’elles poursuivent le suivi de l’évolution des tarifs et des coûts d’exploitation afin de garantir la transparence des ajustements tarifaires et d’assurer la stabilité des services de transport pour les habitants et les entreprises. -VNA/VI