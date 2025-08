De fortes pluies soulagent le Nord, la canicule persiste dans le Centre

À partir du 5 août, des orages devraient se former dans région moyenne et montagneuse du Nord et se propager progressivement vers le delta du fleuve Rouge, tandis que la région centrale reste en proie à une chaleur intense, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

De fortes pluies apportent un soulagement au Nord après des journées caniculaires dues au système de chaleur dépressionnaire occidental.

Ces derniers jours, le Nord du Vietnam a été sous l’influence d’un système de chaleur dépressionnaire occidental, faisant grimper les températures à 37-39°C. Certaines régions, dont Hanoi, ont enregistré des maximales de 40-41°C.

Si la chaleur persiste dans le delta le 5 août, elle devrait légèrement s’atténuer, avec des températures oscillant entre 35 et 36°C dans la plupart des régions, avant l’arrivée de pluies rafraîchissantes.

Tôt le 5 août, certains endroits dans la région moyenne et montagneuse du Nord ont déjà connu de fortes pluies et des orages. Le ciel devrait rester généralement nuageux avec des averses éparses, entraînant de fortes pluies généralisées du soir du 5 au 7 août.

De l’après-midi du 5 août au matin du 7 août, les précipitations totales dans la région moyenne et montagneuse du Nord devraient atteindre 60 à 120 mm, avec des précipitations dépassant parfois les 250 mm par endroits.

Après des journées de chaleur extrême, les provinces du Nord doivent rester vigilantes face aux conditions météorologiques extrêmes, notamment la foudre, les tourbillons, la grêle et les fortes rafales. Des pluies torrentielles pourraient provoquer des inondations dans les zones urbaines de basse altitude, des crues soudaines dans les petites rivières et ruisseaux, et des glissements de terrain sur les terrains escarpés.

Du 5 au 6 août, les provinces du Centre, de Thanh Hoa à Dà Nang, ainsi que les régions à l’est de Quang Ngai à Dak Lak et Khanh Hoa, continueront à connaître des températures chaudes, voire extrêmement chaudes.

Les températures diurnes devraient osciller entre 36 et 38°C, dépassant parfois les 38°C. L’humidité relative chutera à 50-55%. Cette vague de chaleur devrait persister dans les prochains jours.

Les autorités préviennent également que la température extérieure ressentie pourrait être supérieure de 2 à 4°C aux prévisions, en particulier dans les zones où les surfaces retiennent la chaleur comme l’asphalte et le béton. – VNA/VI