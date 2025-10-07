De fortes pluies inondent les rues de Hanoi, de nombreuses écoles passent en ligne

Des pluies torrentielles persistantes ces six dernières heures ont inondé plusieurs rues de Hanoi mardi matin 7 octobre, obligeant de nombreuses écoles de la capitale à émettre des consignes urgentes demandant aux élèves de rester chez eux et de passer à l’enseignement en ligne.

« La pluie est trop forte, nous allons donc passer aux cours en ligne aujourd’hui, 7 octobre. Les enseignants principaux doivent prévenir les parents dès leur réveil », pouvait-on lire dans une directive matinale du directeur de l’école secondaire Hoàng Mai adressée au personnel.

De même, l’école primaire Hoàng Mai a annoncé plus tôt mardi matin : « En raison de fortes pluies à Hanoi, les élèves étudieront en ligne depuis chez eux aujourd’hui.»

D’autres écoles, dont l’école primaire Dai Kim, l’école primaire Chu Van An (dans le quartier de Hoàng Liêt) et l’école primaire et secondaire FPT, ont également conseillé aux élèves de rester chez eux ou de suivre des cours virtuels.

La veille, lundi après-midi 6 octobre, les écoles avaient informé les élèves de la reprise des cours en présentiel dès le lendemain. Cependant, les pluies torrentielles tombées depuis lundi soir, provoquées par le passage du typhon Matmo, ont contraint à un changement rapide des plans.

Selon un bulletin du Centre national de prévision hydrométéorologique de 5h20, Hanoi a connu des pluies et des orages modérés à forts, avec des précipitations extrêmement fortes dans certaines zones.

Au cours des six dernières heures, les précipitations ont oscillé entre 40 et 80 mm, avec des pics de 116 mm à la station de Soc Son et de 91 mm à la station de Thuong Cat.

Les météorologues préviennent que la capitale continuera de connaître des pluies et des orages modérés à forts au cours des trois à six prochaines heures, avec des cumuls compris entre 40 et 70 mm, dépassant parfois les 100 mm. Les précipitations devraient diminuer en fin d’après-midi et dans la nuit.

Les autorités ont exhorté les habitants à la prudence et à se préparer aux inondations dans les rues basses et du centre-ville.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique prévoit également de fortes pluies et des orages persistants dans les provinces du Nord et à Thanh Hoa (Centre) tout au long de la journée de mardi 7 octobre, avec des conditions s’améliorant à partir de mercredi 8 octobre. – VNA/VI