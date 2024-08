Davantage de stations de recharge pour les véhicules électriques sont nécessaires

Le marché des véhicules électriques (VE) au Vietnam connaît une croissance rapide et est sur le point de devenir un leader en Asie du Sud-Est, selon des initiés du secteur.

En 2023, le Vietnam a vendu plus de 31 000 voitures électriques sur plus de 300 000 véhicules de tourisme, ce qui représente une part de marché significative de 10 %. Cette croissance impressionnante positionne le Vietnam comme un leader régional en matière d'adoption des VE, derrière la Thaïlande en termes de ventes totales de VE.

En 2024, le marché vietnamien des VE devrait encore s'accélérer, porté par une gamme de nouveaux entrants et un intérêt croissant pour les transports verts. Le dynamisme du marché est illustré par le succès de modèles comme le VinFast VF 3, qui a attiré 27 000 dépôts peu après sa sortie. En outre, la transition vers les taxis électriques prend de l'ampleur, avec des prévisions estimant que 50 000 véhicules électriques seront vendus cette année, ce qui pourrait porter la part de marché des véhicules électriques à près de 16 %, a rapporté l'Association des constructeurs automobiles vietnamiens (VAMA).

Cependant, la croissance du marché des véhicules électriques est étroitement liée au développement des infrastructures de recharge. À l'heure actuelle, VinFast exploite environ 150 000 ports de recharge dans 63 provinces et villes gérées au niveau central, ce qui constitue un bon début mais concentré dans certaines zones. Pour les centres urbains comme Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, bien que l'infrastructure existante réponde aux besoins actuels, elle pourrait nécessiter une extension pour soutenir la croissance future. La couverture actuelle dans les centres commerciaux, les lieux de divertissement, les hôtels et les restaurants est encore insuffisante, ce qui indique un besoin de solutions de recharge plus localisées.

La dynamique actuelle des investissements dans les infrastructures révèle une approche prudente de la part des nouvelles marques de véhicules électriques et des développeurs de bornes de recharge. De nombreux nouveaux entrants s'appuient sur des investissements indépendants plutôt que de créer leurs propres réseaux de recharge. Ce manque de soutien substantiel de la part des fournisseurs d’infrastructures de recharge signifie que les entreprises assument la majeure partie du risque sans prévisions claires de la demande.

Cette situation crée un problème classique de l’œuf et de la poule. Une infrastructure de recharge accrue est nécessaire pour stimuler l’adoption des véhicules électriques, mais investir dans ce domaine sans demande garantie pose un risque financier.

Pour surmonter cet obstacle et soutenir la croissance du marché des véhicules électriques, il faut avoir un environnement politique stratégique et favorable. Des mécanismes et des incitations clairs et cohérents sont essentiels pour encourager l’investissement dans les stations de recharge. Sans cela, l’expansion de l’infrastructure de recharge risque de prendre du retard par rapport au nombre croissant de véhicules électriques, ce qui pourrait freiner la croissance du marché et l’adoption par les consommateurs.

En fin de compte, une infrastructure de recharge bien développée rendra les véhicules électriques plus pratiques et plus attrayants pour les acheteurs potentiels, soutenant les objectifs de transformation verte du Vietnam et contribuant à un avenir durable.

Le 10 août, le Bureau du gouvernement a publié l’avis n° 372/TB-VPCP, résumant les directives du vice-Premier ministre Tran Hong Ha sur la promotion du développement des véhicules verts et l’expansion de l’infrastructure de recharge des véhicules verts. L'avis souligne le rôle central de l'énergie verte dans la réalisation des objectifs de croissance verte du Vietnam et de ses engagements internationaux.

La transition vers l'énergie verte est essentielle pour atteindre les objectifs de croissance verte du Vietnam et ses engagements internationaux.

La décision n° 876/QĐ-TTg, publiée le 22 juillet 2022, décrit un programme d'action pour réduire les émissions de carbone et de méthane dans le secteur des transports, visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Divers ministères et autorités locales ont réalisé des progrès initiaux dans la conversion des véhicules routiers à l'énergie verte. Cependant, les efforts manquent de concentration et de résultats clairs.

Pour mener à bien une révision du programme d'action décrit dans la décision n° 876/QD-TTg, il convient d'aborder l'état de mise en œuvre, les défis et de proposer des solutions. Il devrait également proposer un mécanisme de gestion et les modifications nécessaires à la décision.

Il est nécessaire de revoir et de proposer des politiques préférentielles pour soutenir l'adoption de véhicules verts et les infrastructures de recharge, y compris le soutien aux bus électriques interprovinciaux.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a également demandé au ministère du Commerce et de l'Industrie de soumettre prochainement au gouvernement des amendements à la décision n° 28/2014/QD-TTg sur la tarification de l'électricité, en mettant l'accent sur l'impact des mécanismes de soutien aux bornes de recharge électrique.

La modification des réglementations et des normes pour les immeubles d'habitation et les centres commerciaux afin d'inclure des dispositions relatives aux systèmes de recharge des véhicules électriques devrait être achevée d'ici le 31 décembre de cette année.

Le ministère de la Construction, en coordination avec d'autres ministères et les autorités locales, doit assurer l'intégration des bornes de recharge électriques publiques dans la planification urbaine pour soutenir les véhicules verts. Les lignes directrices doivent être finalisées d'ici août 2024.

Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé d'établir des normes pour les fiches, les prises et les cordons de recharge des véhicules électriques d'ici août 2024.

Les ministères et les collectivités locales concernés doivent réviser et mettre à jour les documents de planification et les politiques pour soutenir le développement des infrastructures de transport écologiques.

Les ministères sont tenus d'examiner les mises en œuvre actuelles et de proposer les ajustements nécessaires, en communiquant leurs conclusions et recommandations au Premier ministre dans les délais impartis. Ils doivent élaborer et proposer des politiques visant à encourager l'utilisation de véhicules écologiques et à soutenir le développement des infrastructures, notamment les bus électriques interprovinciaux. - VNA/VI