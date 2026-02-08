Dans le vieux quartier de Hanoi, le Têt d’antan fleure bon la tradition

À l’approche du Têt, au détour des ruelles du vieux Hanoi, le temps semble suspendu. Dans le cadre d’une initiative portée par le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm, en coordination avec le Conseil de gestion du lac Hoàn Kiêm et du vieux quartier de Hanoi, un espace du Têt et un marché traditionnel du delta du fleuve Rouge ont été reconstitués au cœur de la ville ancienne.

Pour la première fois, cet héritage culturel immatériel s’invite dans le quotidien du vieux quartier, offrant aux habitants comme aux visiteurs une immersion sensible dans les traditions du Têt d’autrefois et un retour aux sources chargé d’émotion.

Nous sommes au Centre culturel et artistique situé au 22 Hàng Buôm. Dès l’entrée, les visiteurs découvrent une maison traditionnelle en bois à trois travées, dotée d’un large auvent, d’une charpente solide et de fines sculptures décoratives. Le mobilier domestique (lit-estrade et bancs en bois, buffet à thé, autel familial, panneaux calligraphiés et sentences parallèles…) est harmonieusement disposé parmi le rose des fleurs de pêcher, le jaune éclatant des kumquats et les estampes populaires traditionnelles...

Ce programme permet aux résidents et aux touristes de vivre pleinement la richesse culturelle du Têt vietnamien. Photo : VNA

«Nous avons reconstitué la maison traditionnelle à trois travées typique du delta du fleuve Rouge. À l’intérieur, l’espace consacré au culte des ancêtres a été aménagé avec un grand souci du détail. La structure repose sur une maison en bois ornée de panneaux calligraphiés et de sentences parallèles, décorée de pêchers, de kumquats, de fleurs de narcisse et d’objets familiers aux Vietnamiens. L’ensemble crée, au cœur du vieux quartier, un espace de Têt chaleureux et accueillant», décrit Ngô Thi Thùy Duong, directrice du Conseil de gestion du lac Hoàn Kiêm et du vieux quartier de Hanoi.

Dans cet ensemble, l’autel des ancêtres occupe une place sacrée, symbole du respect et de la gratitude des descendants envers leurs aïeux. Le brûle-parfum y est disposé en position centrale, accompagné des tablettes ou portraits des ancêtres. S’y ajoutent le plateau des cinq fruits, porteur de vœux de prospérité et de paix pour la nouvelle année, les gâteaux banh chung et banh day symbolisant le Ciel et la Terre, ainsi que des fleurs de pêcher et de chrysanthème, de l’alcool de riz, du bétel et d’autres offrandes traditionnelles.

Le peintre Nguyên Manh Duc a participé directement à la conception et à l’aménagement de cet espace culturel. «L’espace du culte ancestral chez les Vietnamiens ne se limite pas à la prière. Il incarne aussi le lien entre le monde des vivants et celui des disparus. À l’occasion du Têt, les différends sont mis de côté afin de favoriser l’union familiale. Cet espace invite avant tout à une réflexion culturelle, plus qu’à une pratique spirituelle, et permet de s’immerger pleinement dans l’atmosphère du Nouvel An traditionnel», explique-t-il.

L'autel des ancêtres, espace le plus orné de la maison traditionnelle. Photo: VOV

Parallèlement à l’espace domestique, le marché du Têt du delta du fleuve Rouge est reconstitué de manière vivante à travers une série d’échoppes richement décorées de lanternes rouges, de sentences parallèles et de fleurs de pêcher. Les stands culinaires proposent banh chung, confiseries du Têt, thé au lotus… Les artisans présentent quant à eux des produits emblématiques: laque de Ha Thai, chapeaux du village de Chuông, estampes de Dông Hô, éventails en papier de Chàng Son, figurines en pâte de riz… Un espace dédié à la calligraphie permet également aux visiteurs de recevoir des caractères porte-bonheur en ce début d’année. Au-delà de la nostalgie, ce marché met en lumière la vitalité des métiers traditionnels dans le contexte urbain contemporain.

«Nos stands permettent aux visiteurs de découvrir les traditions du Têt vietnamien d’autrefois: accrocher des estampes, déguster du thé, pratiquer la calligraphie, tracer des sentences parallèles ou encore décorer la maison selon les usages de la région du Nord. L’espace central est consacré à la calligraphie, où chacun peut demander ou offrir des caractères porte-bonheur pour la nouvelle année. Les maisons à trois travées accueillent également des métiers artisanaux tels que la sculpture sur corne et la laque», indique Cu Thi Thu Thuy, responsable du Club des artisans d’excellence vietnamiens.

L’espace du Têt au Centre culturel et artistique du 22 Hàng Buôm attire un public nombreux, habitants comme visiteurs venus de divers horizons. Au-delà de la contemplation, chacun est invité à pratiquer et à ressentir pleinement la culture du Têt du delta du Nord.

Atelier de calligraphie: préparation de l'encre et du papier rouge pour les vœux de la nouvelle année. Photo: VNA

«Ici, je retrouve des éléments que l’on ne rencontre plus que dans les souvenirs d’enfance ou chez les passionnés. Cet espace du Têt mêle l’atmosphère rurale d’autrefois à celle du vieux Hanoï. Je n’y retrouve pas seulement mes souvenirs, j’y découvre aussi de nouvelles richesses culturelles», témoigne Nguyên Hoàng Lâm, habitant du quartier de Thanh Xuân.

«Ma première impression est celle d’un lieu chaleureux, qui me rappelle les Têt de l’époque du rationnement, lorsque, malgré les difficultés, chacun célébrait la fête avec enthousiasme et joie. En entrant ici, je ressens que le Têt approche véritablement», partage Truong Thi Hiên Luong, résidente du quartier de Hông Hà.

Thai Kim Ngoc, elle, vient de Hô Chi Minh-Ville. «Le Têt à Hô Chi Minh-Ville est différent de celui de Hanoï. Ici, on sent que les traditions anciennes sont mieux préservées. Les calligraphes, les estampes de Dông Hô donnent une impression d’authenticité et de profondeur. Tout est très hanoïen, lent, doux, sans agitation excessive», fait-t-elle remarquer.

Plus qu’une reconstitution, ces espaces et ces gestes du Têt font revivre un patrimoine vivant, ravivent la mémoire collective et renforcent l’attachement des Vietnamiens à leurs racines. – VOV/VNA/VI