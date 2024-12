Dans l’ancienne capitale de Hoa Lu, les costumes impériaux éclatent de splendeur

Le programme intitulé "Hoa Lư bộ hành - Đại Cồ Việt y quan" (Hoa Lu en marche - Costumes impériaux du Dai Cô Viêt) a eu lieu le 24 décembre au site historique et architectural de l’ancienne capitale de Hoa Lu, dans la province de Ninh Binh, destiné à promouvoir la culture vestimentaire vietnamienne auprès du public, tant national qu’international.

Malgré le passage du temps et les influences des échanges culturels avec d’autres civilisations, les costumes traditionnels conservent un rôle essentiel dans la vie et l’esprit des Vietnamiens.

Organisé dans le cadre majestueux des temples dédiés aux rois Dinh Tiên Hoàng et Lê Dai Hành, le programme a inclus des activités variées, telles que des défilés en costumes traditionnels, des échanges avec les visiteurs et des séances photo.

Chaque volontaire sélectionné par les organisateurs portait des costumes inspirés de la au fil de la dynastie des Dinh (968-979), de la dynastie des Lê antérieurs (980-1009), comme ceux de Dinh Tiên Hoàng, Lê Dai Hành, de l’impératrice Duong Vân Nga, ainsi que des tenues de soldats ou encore de serviteurs. Ces costumes reflétaient fidèlement les caractéristiques de chaque période historique.

Dào Thi Tuyêt, une volontaire du programme, a confié : «C’est un grand honneur et une immense fierté pour moi de porter aujourd’hui le costume de l’impératrice Duong Vân Nga. La tenue est méticuleusement conçue, avec une attention particulière aux détails. Grâce à cet événement, j’ai également pu mieux comprendre ce personnage historique, qui fut l’impératrice de deux souverains fondateurs de l’État vietnamien : Dinh Tiên Hoàng et Lê Dai Hành. »

Elle a ajouté que Duong Vân Nga avait joué un rôle clé dans la transition du pouvoir entre les dynasties Dinh et Tiên Lê, tout en soulignant l’importance d’en apprendre davantage sur les costumes traditionnels vietnamiens et sur l’histoire nationale.

Ces dernières années, grâce aux recherches approfondies sur les costumes traditionnels vietnamiens à travers les époques, et avec le soutien de conseillers experts en costumes, culture, histoire et organisation d’événements, le projet Hoa Lu Legacy et la coopérative Sinh Duoc ont réussi à recréer fidèlement les costumes des dynasties Dinh-Tiên Lê. Ces efforts ont contribué au succès du 3e Festival de Ninh Binh, ayant pour thème « Le flux du patrimoine », qui s’est tenu récemment dans la province.

Dans la continuité de cet événement, Hoa Lu Legacy a organisé le programme « Hoa Lu en marche - Costumes impériaux du Dai Cô Viêt » afin de renforcer l’image culturelle unique de Ninh Bình, profondément enracinée dans l’identité nationale, avec pour objectif de bâtir à l’avenir une cité du patrimoine millénaire.

Selon Mme Trinh Thi Ly, membre du comité organisateur du projet Hoa Lu Legacy, le programme a attiré un grand nombre de jeunes participants ainsi que des photographes des provinces de Ninh Binh et Nam Dinh, venus immortaliser la beauté des costumes traditionnels vietnamiens.

Les costumes traditionnels vietnamiens sont un patrimoine précieux, porteur de l’âme de la nation depuis des millénaires, et méritent d’être préservés, valorisés et promus.

Cela constitue une source de motivation pour les organisateurs, qui ambitionnent de poursuivre leurs recherches et de multiplier les initiatives visant à préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine national. Par ce biais, ils souhaitent partager les résultats de leurs recherches, encourager la coopération et insuffler une nouvelle vitalité dans les traditions culturelles, tout en créant un environnement dynamique pour que les créateurs puissent exploiter les valeurs fondamentales de la nation et nourrir l’esprit du design et de la créativité, empreints de l’identité vietnamienne.

Le programme « Hoa Lu en marche - Costumes impériaux Dai Cô Viêt » incarne cet amour et cette fierté pour les tenues traditionnelles vietnamiennes.

Il s’agit d’un hommage, d’une présentation et d’une célébration de la beauté des costumes vietnamiens, tout en offrant une occasion unique aux chercheurs, collectionneurs et amateurs de partager leur passion.

Cette initiative vise à rapprocher les costumes traditionnels vietnamiens du grand public, en particulier des jeunes, pour les sensibiliser à l’histoire et à la culture de leur nation. – NDEL/VNA/VI