Dak Nong adresse ses vœux aux Cambodgiens pour leur fête traditionnelle du Nouvel an

Une délégation conduite par le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Dak Nong, Ho Van Muoi, s'est rendue le 3 avril dans la province cambodgienne de Mondulkiri, à l'occasion de la fête traditionnelle du Nouvel an Chol Chnam Thmay du peuple khmer.

Chol Chnam Thmay est la plus grande fête du peuple khmer. Photo: VNA

Ho Van Muoi a souligné que le Vietnam et le Cambodge partageaient un lien spécial qui a été entretenu par des générations de dirigeants et de peuples. Le Vietnam attache toujours de l'importance à la coopération globale avec le Cambodge, et les dirigeants de la province vietnamienne de Dak Nong font de leur mieux pour développer les relations bilatérales.

Men Ngoy, vice-président du Comité provincial du Parti du peuple et président du Conseil populaire de la province de Mondulkiri, a remercié les dirigeants de Dak Nong pour leur soutien à la province cambodgienne.

Selon lui, la signature d'un accord de coopération au développement socio-économique entre les deux provinces en janvier dernier continue à aider la localité cambodgienne à obtenir des résultats positifs dans divers domaines, notamment l'économie, la sécurité et la défense.

A cette occasion, la délégation vietnamienne a remis des cadeaux et adressé ses meilleurs vœux à la population de la province de Mondulkirin.