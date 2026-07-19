Dak Lak relâche 60 spécimens d’animaux sauvages rares dans leur milieu naturel

La Réserve naturelle d’Ea So, dans la province de Dak Lak (Centre). Photo: VNA

Le 17 juillet, le Conseil de gestion de la Réserve naturelle d’Ea So, relevant du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement de Dak Lak, a annoncé avoir coordonné avec le Centre de sauvetage de la faune sauvage de Hanoï pour la remise en liberté de 60 spécimens d’animaux sauvages rares dans leur habitat naturel. Le 17 juillet, le Conseil de gestion de la Réserve naturelle d’Ea So, relevant du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement de Dak Lak, a annoncé avoir coordonné avec le Centre de sauvetage de la faune sauvage de Hanoï pour la remise en liberté de 60 spécimens d’animaux sauvages rares dans leur habitat naturel.

​Les 60 animaux relâchés appartiennent à 17 espèces différentes. Tous présentaient un bon état de santé et remplissaient les conditions requises pour être réintroduits dans la nature.

​Parmi eux figurent deux espèces classées dans le groupe IB : le loris lent du Bengale (Nycticebus bengalensis) et le pangolin de Java (Manis javanica). Ces espèces forestières menacées et rares sont inscrites sur la liste des espèces protégées par la législation vietnamienne. Elles sont également considérées comme menacées d’extinction et font l’objet d’une interdiction stricte d’exploitation et d’utilisation à des fins commerciales.

​Les autres animaux appartiennent au groupe IIB, qui regroupe les espèces dont l’exploitation et l’utilisation à des fins commerciales sont strictement limitées conformément à la classification de conservation en vigueur au Vietnam. Ce groupe comprend notamment neuf cobras monocles (Naja kaouthia), pour un poids total de 6,4 kilogrammes.

​À l’issue des opérations de réintroduction, le Centre de sauvetage de la faune sauvage de Hanoï a demandé au Conseil de gestion de la Réserve naturelle d’Ea So de poursuivre la surveillance et la protection des animaux relâchés.

​Il s’agit de la deuxième opération menée par ce centre consistant à réintroduire plusieurs espèces animales rares dans les forêts naturelles de la réserve.

​Selon Le Minh Tien, directeur du Conseil de gestion de la Réserve naturelle d’Ea So, les deux organismes coopèrent régulièrement pour réintroduire des espèces sauvages rares dans leur milieu naturel, dans le but de préserver la biodiversité et de protéger les habitats naturels exceptionnels de l’écosystème forestier situé dans la zone de transition entre les Hauts Plateaux du Centre et la région côtière du Centre-Sud du Vietnam. -VNA/VI