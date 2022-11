Dak Lak présente ses produits à la Foire commerciale internationale de l’Inde

Une délégation de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a participé le 18 novembre à la Foire commerciale internationale de l’Inde (IITF) 2022 à New Delhi pour présenter aux consommateurs locaux des produits phares de Dak Lak.

Le café, le poivre, la macadamia, la noix de cajou, le sachi, la bière, le vin, le riz haut de gamme ST25, les biens de consommation, les produits mécaniques... sont présentés au pavillon de l’Office du commerce du Vietnam en Inde.

À cette occasion, la délégation a recherché des opportunités de coopération commerciale, d’importation et d’exportation sur le marché indien. Elle a également eu des échanges pour discuter des expériences avec les partenaires et mettre à jour les tendances de production et de développement d’autres pays.

Selon le conseiller commercial Bui Trung Thuong, l’ambassade du Vietnam en Inde accompagnera toujours les entreprises vietnamiennes dans la recherche et l’expansion du marché dans ce pays d’Asie du Sud.

Dans le contexte d’une intégration économique internationale de plus en plus poussée, l’Inde est l’une des destinations potentielles auxquelles les entreprises vietnamiennes en général et Dak Lak en particulier doivent prêter attention. –VNA/VI