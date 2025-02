Dak Lak accueillera la 9e édition du Festival du café de Buon Ma Thuot en mars

La 9e édition du Festival du café de Buon Ma Thuot se tiendra du 9 au 13 mars dans la ville éponyme ainsi que dans plusieurs autres localités de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Placée sous le thème « Buon Ma Thuot - Destination mondiale du café », cette manifestation vise à honorer les cultivateurs, transformateurs et commerçants de café, tout en promouvant la marque du café vietnamien et en encourageant le développement d’une production durable et de haute qualité.

Le festival proposera de nombreuses activités phares. La cérémonie d’ouverture, prévue le 10 mars sur la place du 10-Mars, mêlera rituels traditionnels et programme artistique moderne. Le Directeur général de l’Organisation internationale du café (International Coffee Organization - ICO) y prononcera un discours, affirmant ainsi le statut de Buon Ma Thuot sur la carte mondiale du café.

Dans le cadre du festival, divers événements attractifs auront lieu, notamment un salon d’exposition dédié au café et aux produits OCOP (One Commune One Product – À chaque commune son produit), avec 400 stands présentant des spécialités locales, ainsi que des espaces de dégustation inspirés des traditions européennes, latino-américaines et éthiopiennes.

Le Festival du café de Buon Ma Thuot ne sera pas seulement une vitrine pour l’exportation du café vietnamien, mais également une opportunité de renforcer la cohésion communautaire, de stimuler le développement économique, culturel et touristique de la province de Dak Lak. -VNA/VI