Dà Nang : une kyrielle d'activités à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024

Le Têt traditionnel est la période la plus animée de l'année dans la ville de Dà Nang (Centre). Les touristes ont tendance à affluer vers cette belle ville côtière pour s'amuser dès les premiers jours de la Nouvelle Année où de nombreuses activités amusantes et divertissantes seront organisées.



Dans la zone de divertissement de la montagne Thân Tài, les visiteurs découvriront de nombreuses animations pendant le Nouvel An lunaire 2024. Photo : CTV/CVN



Dà Nang proposera cette année une série d'évènements dédiés aux habitants et aux touristes. Cette programmation artistique pour le Réveillon du Nouvel An animera la rive est du pont Dragon le 9 février, puis la rive ouest du pont avec la "Danse de la rivière Hàn" les 11 et 25 février.

Le marché du Têt 2024 avec des stands et des activités expérimentales pour découvrir le traditionnel Têt, est les 27 et 28 janvier au Musée de Dà Nang. Une soirée poésie et musique sur le thème "Printemps de la ville natale" sera la première d’une programmation de musique de rue qui continuera tout au long des deux dernières semaines de février.

Le Festival "Têt Viêt Giap Thin 2024" (Têt du Dragon 2024), du 26 au 29 janvier concerne trois zones principales dont le centre administratif du district de Hoà Vang (village de Duong Lâm 1, commune de Hoà Phong, district de Hoà Vang), la rue Quang Xuong et la rue nocturne Tuy Loan.

Le 10 février à minuit, la ville de Dà Nang prévoit l'organisation de feux d'artifices sur trois emplacements : la place Bach Dang, le terrain du projet de Kim Long Nam et le centre administratif du district de Hoà Vang.

Marchés nocturnes et croisières sur le fleuve

En outre, les résidents et les touristes pourront également profiter des marchés nocturnes de Son Trà et Helio ainsi que des croisières sur le fleuve Hàn...Les zones touristiques et les établissements d'hébergement touristique organisent également de nombreuses activités pour attirer les visiteurs.

La zone touristique de Sun World Ba Na Hills offrira plus particulièrement de nombreuses activités de célébration de la nouvelle année. Les touristes pourront y découvrir les symboles culturels du Têt traditionnel du Vietnam tels que les banh chung (gâteaux de riz gluant au haricot mungo et à la viande de porc), les pétards rouges, les plateaux de cinq fruits, les fleurs de pêcher et les prières pour la paix du début de l'année. Sans oublier les amusants jeux folkloriques…

Asia Park sera décoré d’un panorama splendide de 5.000 lanternes. Les visiteurs y découvriront également les 22 stands du marché du début du printemps.

Dans le parc des sources minérales chaudes située dans la montagne de Thân Tài, un festival sera organisé les 11, 18, 19, 20, 21 et 25 février, de 08h30 à 11h30. Il proposera de nombreuses animations telles que la danse du lion et du dragon, le festival des tambours, l'ouverture des enclos au début du printemps, une performance artistique de bài choi, une sorte de jeu de bingo musical, et bien d’autres activités encore. - CVN/VI