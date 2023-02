Dà Nang, une excitante destination quatre saisons à explorer

Un coin du complexe touristique Sun World Bà Nà Hills. Photo: banahills.sunworld.vn

Le quotidien malaisien New Straits Times a loué dans un article paru mardi 7 février la beauté de la ville de Dà Nang, dans le Centre du Vietnam, comme une destination touristique enchanteresse pour toute l’année.

Le soleil apparaît dans toute sa splendeur lorsque je monte le plus long téléphérique sans escale à voie unique du monde vers le célèbre complexe touristique Sun World Bà Nà Hills, a raconté l’auteur de l’article Alan Teh Leam Seng.

Lors d’un autre trajet en téléphérique pour atteindre des altitudes plus élevées, la journée reçoit de légères averses entrecoupées d’épisodes de soleil, donnant une sensation des quatre saisons ici en une journée, a-t-il poursuit.

Ainsi, l’auteur a pris par la main le lecteur et le guide dans un voyage à travers le pont d’Or, d’anciennes pagodes au sommet des montagnes bleues foncées, de belles plages de sable blanc, des marchés nocturnes animés.

De retour en ville après une petite sieste, le reste de la soirée se passe au Musée de la sculpture cham. La soirée se termine de manière appropriée par une croisière en bateau pour voir le pont du Dragon qui crache du feu et de l’eau pendant les week-ends, a-t-il raconté.

Selon l’auteur, le voyage ne peut être complet sans de célèbres plats vietnamiens comme le "pho bo" (soupe de nouilles au bœuf), le "com gà Hôi An" (riz au poulet de Hôi An) et des gâteaux traditionnels extrêmement délicieux.

L’auteur n’a pas oublié de mentionner d’autres sites célèbres aux alentours de Dà Nang, dont la vieille ville de Hôi An, une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle, inscrite en 1999 sur la Liste du patrimoine mondial.

Le long littoral de Dà Nang sera une destination attractive pour les amoureux des plages et les jeunes mariés en lune de miel. Février est la meilleure période pour eux de se rendre à Dà Nang pour profiter d’une atmosphère plus relaxante et moins bruyante qu’à d’autres périodes de l’année.

Sans aucun doute, Da Nang s’avère un excellent choix avec son large éventail d’attractions qui satisfont les visiteurs de tous âges.

Parmi mes endroits préférés figurent les marchés nocturnes captivants, la magnifique cathédrale de Dà Nang et les plages pittoresques à perte de vue, a-t-il partagé.

Je décide de retourner au Vietnam dans un avenir proche et de visiter ses autres villes avec l’espoir qu'elles seront tout aussi excitantes que Dà Nang, a conclu l’auteur.