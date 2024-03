Da Nang se prépare aux ASEAN School Games 13

Le Comité populaire de la ville de Da Nang a eu une séance de travail le 22 mars avec le ministère de l’Éducation et de la Formation sur les préparatifs des 13es Jeux sportifs des élèves d'Asie du Sud-Est (ASEAN School Games).

Séance de travail entre le ministère de l’Éducation et de la Formation et le Comité populaire de la ville de Da Nang. Photo: VNA

Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a souligné l’importance de cet évènement sportif international avant de demander au comité d’organisation de parachever bientôt les scénarios détaillés et les programmes des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Il a également proposé à la plus grande ville du Centre de bien préparer les établissements d’hébergement, les visites, les services de restauration et médicaux pour les sportifs et de garantir l’ordre et la sécurité pour l’événement.

De son côté, le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Le Trung Chinh, a indiqué que la plupart des établissements d’activités sportives à Da Nang avaient été améliorés pour accueillir les ASEAN School Games 13.

Da Nang continue à accélérer les préparatifs pour que les ASEAN School Games 13 puissent être organisés de manière efficace et sûre, a souligné le responsable.