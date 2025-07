Dà Nang se lance dans l’encapsulation des semi-conducteurs

La cérémonie de lancement du projet de Fab-lab s’est tenue dans le parc logiciel no 2 de Da Nang. Photo : baodanang.

Le projet consiste en un laboratoire combiné à une unité de production à petite échelle, utilisant des technologies de pointe dans le domaine de l'encapsulation des semi-conducteurs.

Ce projet, investi par la société VSAP LAB, représente un investissement total de 1.800 milliards de dôngs et devrait entrer en service au quatrième trimestre 2026.

Il est implanté sur une superficie de près de 2 300 m², avec une surface totale utilisable de plus de 5.700 m². Sa capacité de production est prévue de 10 millions de produits par an.

Le projet est divisé en deux zones principales : le laboratoire, dédié à la recherche et au développement de nouvelles technologies d'encapsulation, telles que le Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP), les technologies 2.5D/3D IC, le Silicon Interposer et le Silicon Bridge ; et la zone de fabrication, destinée à la production expérimentale sur wafers réels, équipée de technologies de pointe telles que la lithographie, le wafer bonding et des systèmes de test conformes aux normes internationales.

Le projet Fab-Lab est considéré comme un modèle pionnier au Vietnam dans le domaine de l'emballage de micropuces, concrétisant les exigences de la résolution n°57 du Politburo en date du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que de la décision n°1018 du Premier ministre relative à la stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs du Vietnam à l’horizon 2030, à l’horizon 2050.

Lors de la cérémonie, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, a salué l'esprit de détermination et de pionnier des dirigeants de la ville de Dà Nang dans la création d'un environnement favorable au développement du secteur des semi-conducteurs.

Le ministre a exprimé l’espoir que le projet Fab-lab développera des technologies d’encapsulation avancées, tout en formant une génération d’ingénieurs et d’experts hautement qualifiés, devenant le point de départ de produits technologiques « Make in Vietnam ».

La délégation du ministère s’est entretenue avec des startups opérant dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle dans le parc logiciel de Da Nang no 2. Photo : baodanang

Chaque laboratoire, tel que Fab-lab constituera une pièce essentielle de l’écosystème national de développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Parallèlement, le ministère des Sciences et des Technologies s’est engagé à accompagner Dà Nang dans l’élaboration de mécanismes de soutien en matière d’infrastructures de recherche et d’expérimentation, et à connecter les programmes nationaux et internationaux dans les domaines de l'encapsulation, de la conception et du test des circuits intégrés.

Le projet Fab-lab est conçu pour devenir l’un des modèles exemplaires de connexion entre la recherche-développement technologique et la production expérimentale dans l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam.

Juste après la cérémonie, la délégation du ministère a visité une classe de formation en conception de circuits intégrés VLSI – Physical Design et s’est entretenue avec 26 startups opérant dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle dans le parc logiciel de Dà Nang no 2.

Dans le nouveau contexte, Dà Nang s’inscrit dans une stratégie de développement articulée autour de trois pôles majeurs : un centre national pour la science et l’innovation, un hub régional de transformation numérique à l’échelle de l’Asie du Sud-Est, et un centre de finance internationale.

La ville entend également poursuivre sa transition vers un modèle de ville intelligente, reposant sur trois piliers fondamentaux : gouvernement numérique, économie numérique et société numérique.

Le Comité populaire de la ville de Dà Nang a également soumis au ministère des Sciences et des Technologies plusieurs propositions visant à renforcer la coopération dans un avenir proche.

Parmi celles-ci figurent l’élargissement des zones d’expérimentation sous supervision (sandbox), la création d’un Centre national de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat à Dà Nang, ainsi que l’autorisation d’installer et d’exploiter une station terrestre pour satellites en orbite basse. – NDEL/VI