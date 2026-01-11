Da Nang renforce une promotion de l’investissement ciblée et approfondie

Remise des certificats d'adhésion au Centre financier international du Vietnam à Da Nang. Photo : VNA

Le 9 janvier, le Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre) a organisé une conférence consacrée à la publication de la Résolution n° 259/2025/QH15 de l’Assemblée nationale et à la promotion de l’investissement pour 2026, en présence du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh ainsi que de nombreux investisseurs nationaux et internationaux.

S’exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a salué les efforts déployés par la ville dans la promotion de l’investissement et la mise en œuvre efficace des nouveaux mécanismes et politiques.

Il a appelé Da Nang à continuer de renouveler en profondeur ses méthodes et sa réflexion en matière de promotion de l’investissement, en évitant toute dispersion et en privilégiant une approche ciblée et approfondie. À cet égard, la ville est invitée à présenter clairement ses opportunités d’investissement et à affirmer son engagement à accompagner les investisseurs, tout en approchant de manière proactive les partenaires stratégiques nationaux et internationaux.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh. Photo: VNA

Les dirigeants municipaux ont affirmé faire du développement d’écosystèmes économiques durables une priorité, en se concentrant sur des secteurs moteurs tels que les hautes technologies, la transformation numérique, la logistique, les infrastructures urbaines, la finance, l’industrie manufacturière, l’agriculture de haute technologie et l’industrie pharmaceutique…

À cette occasion, Da Nang a présenté ses orientations de développement et ses opportunités d’investissement, et a approuvé 16 projets pour un montant total de 37.757 milliards de dôngs, illustrant son engagement à créer un climat des affaires transparent, attractif et propice à un développement durable. -VNA/VI