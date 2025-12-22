Da Nang : relogement des sinistrés des intempéries à Tra Tan avant le Têt 2026

Une cérémonie de mise en chantier de logements destinés aux familles sinistrées par les récentes catastrophes naturelles a eu lieu le 20 décembre dans le hameau de Ngoc Tu, commune de Tra Tan, ville de Da Nang, au Centre du Vietnam.

Cette activité, s’inscrivant dans le cadre de la « Campagne Quang Trung », se concentre sur la commune de Tra Tan, avec pour objectif prioritaire de stabiliser la vie des populations locales avant les célébrations du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Selon Le Minh Chiên, président du Comité populaire de Tra Tan, cette commune est confrontée à d’importants défis socio-économiques, avec une population composée à 80 % de minorités ethniques et un taux de pauvreté avoisinant 50 %. Les intempéries historiques survenues entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre ont durement frappé la localité, provoquant plus de 60 points de glissement de terrain et emportant des milliers de mètres cubes de terre. Le bilan matériel est lourd : 85 habitations ont été endommagées, dont 18 totalement détruites ou emportées par les eaux, contraignant de nombreuses familles à vivre dans la précarité, sous des tentes de fortune ou chez des proches, depuis près de deux mois.

La « Campagne Quang Trung » a pour mission prioritaire la reconstruction de ces 18 logements entièrement détruits. Les foyers situés dans les zones à haut risque géologique seront relocalisés vers des zones de réinstallation centralisées ou intercalées dans des secteurs sécurisés. Chaque logement bénéficie d’un soutien financier compris entre 200 et 250 millions de dongs, mobilisés à partir du budget de l’État, de fonds de solidarité sociale et de la contribution des familles concernées.

Afin de garantir le respect des délais, le Commandement militaire de la ville de Da Nang a déployé 65 cadres et soldats du Régiment 885 pour prêter main-forte à la milice locale. Selon le calendrier prévisionnel, l’ensemble des chantiers devra être achevé et remis aux habitants avant le 31 janvier 2026.

Le lancement de la « Campagne Quang Trung » dépasse le cadre de la simple assistance matérielle pour devenir un symbole de solidarité, de responsabilité communautaire et de l’attention de l’État portée à la protection sociale. -VNA/VI