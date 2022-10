Da Nang, Quang Nam et Quang Ngai sont frapphés par des crues historiques

La ville de Da Nang et les provinces du Centre de Quang Nam et Quang Tri ont témoigné des inondations et crues historiques survenues depuis le soir 14 octobre après des précipitations intenses. L’eau est montée jusqu’à près de deux mètres dans certains endroits.

Des gens se déplacent par barque. Photo: VNA



Selon un bilan actualisé à 07h00 le 15 octobre, la ville Da Nang a enregistré un mort et a signalé des inondations dans les arrondissements de Hai Chai, Son Tra, Thanh Khe, Ngu Hanh Son, Cam Le, Lien Chieu et le district de Hoa Vang.

Dans les provinces de Quang Tri et de Quang Nam, de nombreuses axes routiers ont été bloqués en raison des inondations et glissements de terrain et quelques localités montagneuses ont été isolées.

Les autorités locales se concentrent actuellement sur l’évacuation des habitants dans les zones isolées, la garantie de l’approvisionnement de premières nécessités et d’eau potable pour les sinistrés.

Les tunnels Hai Van 1 et 2 sur l’axe routier reliant la ville de Da Nang et la province de Thua Thien-Hue, ont été bloqués en raison des glissements de terrain survenus le soir 14 octobre. A 06h00 le 15 octobre, la circulation dans cet endroit a été reprise mais il faudra perdre huit heures supplémentaires pour arranger le tunnel Hai Van 1.

En raison de la dépression tropicale due au typhon Sonca, les fortes pluies dureront jusqu’au 16 octobre au Centre.