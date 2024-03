Da Nang promeut son soutien aux investisseurs et aux touristes français

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Lê Trung Chinh, qui a reçu le 22 mars dans la ville, Jérémy Bacchi, membre du Bureau Politique du Parti communiste français (PCF), sénateur des Bouches-du-Rhônes, s’est engagé à soutenir les entreprises françaises et à assurer la sécurité des touristes français.

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Lê Trung Chinh (droite) reçoit Jérémy Bacchi, membre du Bureau Politique du Parti communiste français (PCF), sénateur des Bouches-du-Rhône.

Lê Trung Chinh a souligné le rôle de la ville en tant que noyau de croissance de la région économique clé du Centre, avec des atouts dans les domaines de l'aquaculture, de l'habillement, de la chaussure, de l'ingénierie mécanique, des matériaux de construction et de l'artisanat. En particulier, Da Nang donne la priorité au développement des technologies de l'information en tant que secteur leader.

Il a fait savoir que Da Nang avait noué des relations de coopération avec 48 localités de 22 pays et territoires. Il a également souligné les projets réussis financés par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais totalisant plus de 10 milliards de dôngs (416 000 dollars) au cours des 14 dernières années de collaboration.

Il a souhaité qu’à travers cette visite, de plus en plus les entreprises et les citoyens français viennent visiter et explorer les opportunités d'investissement à Da Nang.

De son côté, Jérémy Bacchi, qui dirige la fédération du Parti communiste français (PCF) des Bouches-du-Rhône, a souhaité voir les relations entre les deux pays et leurs localités se développer davantage dans divers secteurs, notamment dans la culture, l'économie et l'éducation.

Il a également félicité Da Nang pour la préservation, la protection et la promotion des valeurs de ses musées, précisant qu'il était essentiel de préserver les valeurs culturelles et historiques. -VNA/VI