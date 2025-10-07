Da Nang, nouveau pôle d’attraction des investisseurs

Les activités d’attraction des investissements, tant nationaux qu’étrangers, ont récemment enregistré des résultats impressionnants, consolidant la position de Da Nang en tant que l’un des pôles économiques les plus dynamiques et les plus attractifs de la région Centre du Vietnam.



Grâce à un environnement d’affaires transparent, des politiques de soutien cohérentes et une orientation économique claire, la ville parvient non seulement à maintenir la confiance des investisseurs nationaux, mais aussi à séduire de plus en plus de partenaires étrangers. L’afflux de capitaux dans plusieurs projets d’envergure constitue une base solide pour permettre à Da Nang de franchir une nouvelle étape de développement.



En septembre 2025, le montant total des investissements domestiques enregistrés à Da Nang a dépassé 45.593 milliards de dôngs, soit plusieurs fois plus que celui de la même période de 2024. Le projet de construction intégrée du port à conteneurs de Lien Chieu représente à lui seul plus de 45.000 milliards de dôngs, devenant ainsi le plus grand projet en termes de capitaux depuis le début de l’année.



Entre janvier et le 20 septembre 2025, le total des investissements domestiques a atteint 188.644 milliards de dôngs, soit une hausse de sept fois par rapport à l’année précédente, avec 79 nouveaux projets et 29 ajustements de capital.



Cette forte progression en volume et en valeur illustre l’amélioration constante de l’environnement d’affaires de la ville, tout en traduisant la confiance et l’engagement à long terme de la communauté des entreprises envers la trajectoire de développement de Da Nang.



Parallèlement, l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) maintient une dynamique positive. Au 20 septembre, Da Nang avait attiré un total de 429,13 millions de dollars d’IDE.

La ville a accordé des licences à 87 nouveaux projets représentant 252,02 millions de dollars, soit une hausse de 40,3 % en nombre et de 58 % en valeur par rapport à la même période de 2024. En outre, 32 projets ont vu leur capital ajusté à la hausse et 34 opérations d’achat de parts sociales ont été enregistrées, pour un montant total de 42,51 millions de dollars.



Selon Ho Ky Minh, vice-président permanent du Comité populaire municipal, le 1er Congrès du Parti de Da Nang pour le mandat 2025–2030 se tient à un moment historique, marquant un tournant dans le processus de développement de la ville.

Parmi les trois percées stratégiques définies figurent la mise en œuvre efficace des mécanismes et politiques spécifiques, la levée rapide des obstacles pour permettre au secteur privé de s’affirmer, ainsi que la mobilisation maximale des ressources pour investir dans des infrastructures modernes, fondement d’une croissance rapide et durable.



Da Nang s’attache également à restructurer son économie, à valoriser ses atouts et à attirer des investissements dans six secteurs prioritaires, considérés comme des moteurs clés pour les années à venir.

La ville met l’accent sur la résolution des goulets d’étranglement liés au foncier, au crédit, à la technologie et aux débouchés, tout en apportant un soutien concret aux petites et moyennes entreprises. Elle promeut en parallèle les projets de grande envergure selon les modèles PPP, BOT ou BT, notamment dans des zones stratégiques telles que la Zone de libre-échange, le Centre financier international ou la Zone économique ouverte de Chu Lai.



Avec sa détermination à bâtir un environnement d’investissement ouvert, transparent et convivial, Da Nang affirme progressivement son rôle de moteur de croissance du Centre – Hauts Plateaux, contribuant activement au développement économique du Vietnam.- VNA/VI