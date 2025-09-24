Dà Nang, Hôi An et Phu Quôc au Top 10 des destinations de vacances en Asie

Des touristes visitant la zone d'attractions Sun World Bà Nà Hills à Dà Nang (Centre). Photo : VNA

Dà Nang, Hôi An et Phu Quôc figurent parmi les 10 meilleures destinations de vacances en Asie selon le sondage «Best in Travel» 2025 du magazine de voyage en ligne Smart Travel Asia.



Dà Nang et Hôi An se partagent la sixième place du classement, aux côtés de Taipei (Chine) et de Kyoto (Japon).

Dà Nang attire les visiteurs grâce à des sites incontournables tels que les plages de My Khê et de Son Trà, le Bà Nà Hills, le Pont d’Or et les Montagnes de marbre.



Au cours des huit premiers mois de l’année, la ville a accueilli environ 12,8 millions de touristes, soit une hausse de 20,8 % par rapport à l’année précédente, dont environ 5 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 23,4 %.



Les événements à venir, notamment le Festival international des lanternes le 2 octobre, l’Oktoberfest (festival de la bière allemande) le 3 octobre et les célébrations du Nouvel An, devraient attirer davantage de touristes.



La vieille ville de Hôi An, située à environ 30 km au sud de Dà Nang, a été inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 1999 et a été saluée par les plus grands magazines de voyage du monde entier.

Hôi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d'une cité qui fut un port marchand d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.



Phu Quôc se classe huitième. L’île, située dans la province de Kiên Giang, captive les voyageurs avec ses plages de sable blanc immaculées et ses eaux cristallines. Les visiteurs peuvent y pratiquer des activités telles que la plongée sous-marine et la pêche nocturne au calmar.



Smart Travel Asia, dont le siège est à Hong Kong, se concentre sur les meilleures destinations d’Asie, notamment d’Asie du Sud-Est. Le sondage «Best in Travel» 2025 a été mené de juin à août.



La Thaïlande est en tête du classement avec trois destinations : Bangkok (1re), Chiang Mai (3e) et Phuket (5e). La Malaisie figure également dans le Top 10 avec trois destinations : Penang (7e), Kuala Lumpur (8e) et Sabah (10e). – VNA/VI