Dà Nang figure parmi les meilleurs endroits à visiter en Asie en 2025

Le magazine britannique Time Out a dévoilé sa liste des huit destinations idéales à visiter en Asie en 2025, avec Dà Nang, l’unique représentant du Vietnam, obtenant la troisième place sur la liste.

Située entre la montagne de Son Trà et la Mer Orientale, Dà Nang se distingue par ses belles plages, ses nombreuses options de divertissement et ses expériences culinaires variées, répondant à tous les critères de sélection.

Selon le magazine, Dà Nang est depuis longtemps une destination balnéaire prisée des voyageurs de la région. Mais si elle a toujours été connue pour son charme décontracté, ce joyau côtier évolue rapidement, rattrapant Hô Chi Minh-Ville et Hanoi avec une scène gastronomique et des bars émergents.

Rien que cette année, Dà Nang a fait sensation avec 16 nouvelles entrées Bib Gourmand dans le Guide Michelin – dont le restaurant indien contemporain Rang – et sa première étoile Michelin au restaurant gastronomique français La Maison 1888, recommandé par Time Out.

Le pont du Dragon. Photo: laodong.vn



En 2024, Dà Nang a accueilli 154 groupes MICE avec un total de 53.313 visiteurs. Le tourisme de croisière a connu une croissance significative, notamment sur les marchés européens, américains, chinois et australiens, avec 27 paquebots comprenant 32.550 croisiéristes.

Le nombre total de clients séjournant dans les établissements d’hébergement a dépassé 10,8 millions, soit une augmentation de 32,8% par rapport à 2023. Sur ce total, 4,1 millions étaient des visiteurs étrangers, en hausse de 36,3%.

En tête de la liste des meilleures destinations d’Asie en 2025 se trouve l’île de Sumba, une île indonésienne immaculée située à environ 50 minutes en avion de Bali. Sumba a également été récemment mise en avant par Forbes comme une destination incontournable.

En deuxième position se trouve l’île de Siargao aux Philippines, une île « en forme de larme » réputée auprès des amateurs de surf. Grâce à de nouveaux vols au départ de Manille et de Cebu, Siargao attire désormais encore plus de visiteurs. Les autres villes figurant sur la liste sont Taïwan en Chine, Ipoh en Malaisie, Osaka au Japon, Nan en Thaïlande et Lijiang en Chine. – VNA/vi