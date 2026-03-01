Da Nang exhortée à assurer une croissance d'au moins 11 % cette année

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'adresse aux membres du Comité permanent du Parti de Da Nang lors d'une séance de travail le 28 février. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la ville de Da Nang, dans le Centre du Vietnam, à viser une croissance à deux chiffres fondée sur la transformation verte et numérique, la science et la technologie, l'innovation et une administration locale efficace à deux niveaux.



S'exprimant le 28 février devant le Comité permanent du Parti municipal, le Premier ministre a mis en avant la fusion de Da Nang et de la province de Quang Nam, soulignant qu'elle ouvre de nouvelles perspectives de développement et renforce la compétitivité de la ville.

Il a insisté sur la nécessité pour la ville de bien assimiler les résolutions et directives du Parti, de mettre en œuvre efficacement le plan directeur révisé de la ville pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et de prendre des mesures coordonnées pour garantir une croissance du PIB régional d'au moins 11 % en 2026.



Il a exigé la mise en œuvre résolue de la zone de libre-échange de Da Nang, le renforcement des réformes du climat d'investissement, des politiques de protection sociale, le maintien ferme de la sécurité politique et de l'ordre social, notamment dans les zones frontalières, maritimes et reculées, ainsi que la bonne application des règles relatives aux questions ethniques et religieuses.



Le Premier ministre a également ordonné la poursuite du développement du Centre financier international du Vietnam (IFC) à Da Nang afin d'en faire un pôle mondial moderne, axé sur l'innovation, les technologies numériques et la finance durable, et servant de laboratoire d'expérimentation pour les nouveaux modèles financiers.



Le chef du gouvernement a demandé à la ville d'accélérer les investissements dans les infrastructures techniques, numériques et sociales au service de la SFI, tout en veillant à ce que les agences et organisations opérant au sein du centre disposent de personnel, d'installations et de biens publics adéquats. Il a également insisté sur l'adoption de politiques visant à attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée et des experts étrangers, ainsi que sur la mise en œuvre de politiques appropriées pour les fonctionnaires, agents de la fonction publique et employés du secteur public sur place.



Il a poursuivi en demandant à Da Nang de prioriser la création d'un environnement d'investissement et de vie favorable afin d'attirer les experts et investisseurs internationaux, et de sélectionner les projets clés réalisables, efficaces et susceptibles de générer des retombées économiques régionales et nationales lors de la mobilisation de capitaux par le biais de la SFI.



Les ministères concernés ont été chargés de coordonner étroitement leurs efforts avec Da Nang pour la gestion du centre, en veillant à la mise en place des cadres réglementaires, des infrastructures de données, de la cybersécurité, de la défense nationale et des dispositifs de gestion du personnel.



Les autorités locales ont indiqué qu'au cours des deux premiers mois de 2026, Da Nang a intensifié ses efforts pour atteindre une croissance de 11 % ou plus, affichant des résultats positifs. L'indice de la production industrielle a progressé de 13,11 %. Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations a atteint environ 1,5 milliard de dollars américains, soit une hausse de 21,8 %. Les ventes au détail ont frôlé les 25 900 milliards de VND (994,4 millions de dollars américains), en progression de 19 %. Les recettes budgétaires de l'État ont dépassé les 12 000 milliards de VND, soit une augmentation de 24,63 %. La ville a assuré le bon déroulement des célébrations du Nouvel An lunaire et s'est préparée comme prévu aux élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.



Parmi les grands projets en cours figurent un complexe commercial, de services et de loisirs, le projet de complexe touristique intégré de Lang Van et un complexe pour le festival international de feux d'artifice dans le quartier de Ngu Hanh Son.



La ville sélectionne également des investisseurs pour le projet du port de Lien Chieu, la zone urbaine de Chu Lai et le projet d'aménagement de la zone urbaine sur la mer de Da Nang, tout en étudiant la possibilité de moderniser le réseau ferroviaire urbain et les principaux axes de transport.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté en principe de traiter les propositions de la ville, notamment la suppression des obstacles au projet de station balnéaire de Nam Hoi An, l'examen de mécanismes spéciaux pour le projet de zone urbaine empiétant sur la mer, le soutien à la modernisation des routes nationales 14B, 14G et 40B et le complément des ressources financières pour la mise en œuvre de trois programmes nationaux ciblés.