Da Nang et Hue s’apprêtent à briller avec Miss Heritage Global 2026

Candidates de saisons précédentes. Photo : Comité d'organisation

En août 2026, Da Nang et Hue deviendront le centre d’attention de la communauté internationale de la beauté en accueillant, pour la première fois au Vietnam, la 7ᵉ édition du concours Miss Heritage Global. Cet événement met à l’honneur une vision de la beauté étroitement liée aux valeurs culturelles et au patrimoine.



Alliant beauté, culture et activités communautaires, Miss Heritage Global 2026 s’annoncera comme un véritable « festival international », offrant au Vietnam l’opportunité de rayonner sur la scène mondiale.



Le concours réunira plus de 40 candidates venues de 40 pays et territoires, chacune chargée de promouvoir le patrimoine de son pays.



Les candidates participeront du 7 au 13 août 2026 à une série d’activités culturelles et touristiques à Da Nang et Hue, deux destinations reconnues pour leurs sites liés au patrimoine mondial. Des lieux emblématiques tels que le pont du Dragon, Ba Na Hills, la Cité impériale de Hue, Hoi An ou le sanctuaire de My Son serviront de cadre à cet événement.



Parmi les temps forts figurera la course de relais « Miss Heritage Global Relay Run 2026 », destinée à renforcer les liens entre candidates internationales et communauté locale. D’une distance de 15 kilomètres, chaque équipe comprendra une candidate et des participants vietnamiens. Cette activité vise à promouvoir un mode de vie sain, à sensibiliser à la préservation du patrimoine et à valoriser l’image d’un Vietnam moderne, accueillant et dynamique.



La finale se tiendra le 12 août 2026 à Da Nang, avec des épreuves comprenant le défilé en « ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne), en costumes nationaux, en tenues de sport et en robes de soirée, avant la sélection du Top 5 et le couronnement de la lauréate.



Créé en 2013, le concours a été organisé pour la dernière fois en 2022 en Afrique du Sud. L’édition 2026 marquera sa première organisation au Vietnam et en Asie. – VNA/VI