Da Nang est prête pour les 13es Jeux scolaires de l'ASEAN

Les 13èmes Jeux scolaires de l'ASEAN se déroulent du 29 mai au 9 juin dans la ville centrale de Da Nang. Photo: VNA

La ville de Da Nang (Centre) est prête à accueillir les 13es Jeux scolaires de l'ASEAN (Asean School Games - ASG) qui se déroule du 29 mai au 9 juin.

La cérémonie d'ouverture de l'événement aura lieu le 1er juin. L'ASG attire plus de 1.300 athlètes et entraîneurs de 10 pays aséaniens.

Les athlètes participeront à 107 épreuves de six sports, à savoir la natation, l'athlétisme, le badminton, le basket-ball, le Pencak Silat et le Vovinam.

Les autorités de la ville et les unités concernées ont achevé les préparatifs pour les Jeux. Les rues et les sites d'ASG de la ville ont été décorés pour accueillir les athlètes.

Tran Cong Tu, directeur du Centre sportif de Da Nang, a déclaré que le centre sera chargé d'organiser la cérémonie de lever du drapeau, les cérémonies d'ouverture et de clôture de l'ASG et cinq sites pour la natation, l'athlétisme, le Vovinam, le Pencak Silat et le badminton.

Selon lui, le centre a mobilisé tout son personnel pour accélérer les préparatifs et répondre aux exigences du comité d'organisation de l'ASG. -VNA/VI