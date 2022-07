Da Nang, destination touristique de plus en plus attrayante pour les Sud-Coréens

Possédant de belles plages ayant été élues plusieurs fois parmi les meilleures du monde, de nombreuses stations balnéaires haut de gamme, des services de qualité, des sites touristiques attrayants, Da Nang attire de plus en plus de touristes sud-coréens et des délégations de tournage de film internationaux.

Selon le Service municipal du tourisme, depuis avril 2022, la ville côtière vietnamienne a accueilli cinq délégations de tournage de chaînes télévisées connues de la République de Corée, dont SBS et IHQ , de nombreux célébrités sud-coréens tels que Lee Joon-Gi, Lee Je-Hoon, Kim Yoo-Bin et des leaders d'opinion clé dans le tourisme et le sport, tels que Cho Eun-Bi, Kim Hye-Lin, Kim Ah-Ryong.

L'acteur célèbre Lee Joon-Gi. Photo:conthuong.vn

Entre 2015 et 2019, la République de Corée était toujours au top 3 des nationalités à visiter les plus nombreux à Da Nang, à côté de la Chine et du Japon. Près d’un million de Sud-coréens se sont rendus à Da Nang l’année dernière, représentant 50% des visiteurs internationaux dans la ville et soit deux fois de plus que le nombre de visiteurs chinois dans cette ville. -VNA/VI