Un forum intitulé « Da Nang, destination d'investissement potentielle en Asie » a été organisé le 5 juin dans la plus grande ville du Centre par le Comité populaire municipal.

Dans le cadre du forum de développement des routes aériennes en Asie 2022 - Routes Asia 2022, il a suscité la participation de plus de 80 représentants de compagnies aériennes, d'agences de voyages internationales, d'entreprises, d'associations touristiques...

Cet événement visait à présenter les potentiels, les avantages et les opportunités d'investissement à Da Nang dans les domaines de l’aviation et de la logistique, ainsi que les capacités de l'aéroport international de Da Nang en matière d’infrastructures de 2021 à 2030.

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Tran Phuoc Son, a déclaré espérer que le forum apporterait une nouvelle vision sur le secteur touristique à Da Nang et des opportunités de connectivité pour les participants.

Actuellement, le secteur touristique dans la plus grande ville du Centre est en bonne reprise. A ce jour, quatre lignes aériennes directes entre Da Nang et Singapour, Bangkok (Thaïlande), Kuala Lumpur (Malaisie) et Incheon (République de Corée) ont été relancées. La ville envisage d’organiser de nombreux événements dans les temps à venir pour promouvoir le tourisme.