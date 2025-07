Dà Nang attire une vague d'investissements dans l'intelligence artificielle

Zone high-tech de Dà Nang.

Dà Nang accueille actuellement une vague d'investissements majeurs de la part de grands groupes technologiques dans les domaines des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.



Actuellement, près de 70 entreprises opérant dans ces domaines sont implantées à Dà Nang, dont des géants mondiaux comme Marvell, Synopsys, Uniquify, Synapse, Savarti (États-Unis), Renesas (Japon), ainsi que FPT Semiconductor (Vietnam).



Dà Nang est ainsi devenue un pôle dynamique de la science et de la technologie au Vietnam. La ville a réussi à attirer le projet Lab-Fab, un laboratoire combiné à une unité de production à petite échelle utilisant des technologies de pointe dans le domaine de l’encapsulation des semi-conducteurs. Ce projet, porté par la société par actions VSAP LAB, représente un investissement total de 1 800 milliards de dôngs et devrait entrer en service en janvier 2026.



Un autre projet phare est le centre de données, en cours de construction dans la zone high-tech de Dà Nang, avec une capacité de 1 000 racks et un investissement de 800 milliards de dongs. Ce projet formera un centre de données régional et un centre de données à l'échelle régionale à Dà Nang avec des solutions technologiques modernes.



Selon Nguyên Thanh Hông, directeur du Département des sciences et technologies de Dà Nang, la ville accorde la priorité à la mise en œuvre de nombreux projets d'infrastructures technologiques. Elle soutient notamment un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle, ainsi qu'un espace d'innovation fournissant lieux de travail, équipements partagés, infrastructures numériques et services d'accompagnement pour les start-ups.



Un autre projet d'équipement du Centre de biotechnologie de Dà Nang permettra de renforcer ses capacités dans les domaines de la génétique, de la bio-transformation, de l’agriculture intelligente et de l’agroalimentaire.



Lors de la Semaine vietnamienne de la technologie blockchain et de l'intelligence artificielle 2025, Nguyên Trung Chinh, président du groupe CMC, a souligné le rôle central de l'économie numérique, qui pourrait représenter 30 % du PIB d'ici 2030.



Dans ce contexte, Dà Nang bénéficie d'un positionnement stratégique, d'infrastructures modernes, des ressources humaines de haute qualité, et d'un environnement propice à l'innovation. En particulier, l'application de nombreux mécanismes et politiques spécifiques a contribué à accroître l'attractivité de Dà Nang pour les entreprises et les investisseurs technologiques. -VNA/VI