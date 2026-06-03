Da Nang affirme sa position de destination MICE de premier plan

Du 1er au 3 juin, la ville de Da Nang accueille une délégation de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) réunissant près de 5 000 collaborateurs de WinCommerce pour un séjour mêlant conférences, visites et détente.

La ville de Da Nang a récompensé des entreprises touristiques performantes en leur décernant le prix « MICE – The Rising Wave » afin de saluer leur contribution à l’attraction des touristes d’affaires et de congrès à Da Nang. Photo : VNA

Organisé par le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme en partenariat avec Vietravel, cet événement vise à promouvoir le segment MICE et à renforcer l’attractivité de la ville.

Il s’agit de l’un des plus importants groupes de tourisme MICE accueillis à Da Nang en 2026, confirmant la capacité de la ville à organiser des événements d’envergure et renforçant sa position parmi les principales destinations MICE du Centre du Vietnam et du pays.

Tout au long de leur séjour, les participants prennent part à des réunions de travail, des visites de découverte, des activités de détente et des expériences gastronomiques dans plusieurs sites emblématiques de Da Nang.

Pour garantir la sécurité et la fluidité de cette opération d'accueil, la Police municipale de Da Nang a mis en œuvre des plans rigoureux de maintien de l'ordre public et de régulation du trafic routier.

De son côté, le Service municipal de la Construction apporte son appui technique pour l'orientation des itinéraires, tandis que la branche locale des transports ferroviaires assure un service optimal à la gare de Da Nang.

Selon Tran Thi Kim Cuc, directrice du Centre MICE Vietnam de Vietravel, les infrastructures modernes, les services de qualité et la diversité de l’offre touristique font de Da Nang une destination privilégiée pour le tourisme MICE. Le soutien des autorités locales et des services concernés contribue largement au succès des événements accueillant de grands groupes de visiteurs.

Parallèlement, Da Nang poursuit la mise en œuvre de politiques visant à développer un tourisme professionnel et durable. Pour la première fois, Da Nang a lancé le prix "MICE – The Rising Wave" afin d’honorer les entreprises ayant joué un rôle majeur dans l’attraction de la clientèle MICE en 2025, contribuant ainsi au développement d’un écosystème touristique MICE dynamique et professionnel dans la ville.

Nguyen Thi Hoai An, directrice adjointe du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, a précisé que le tourisme MICE s’impose aujourd’hui comme l’un des segments stratégiques du développement touristique de la ville, contribuant à renforcer la qualité et l'efficacité du secteur.

Grâce à son offre hôtelière haut de gamme et à ses infrastructures de transport modernes, Da Nang dispose de solides atouts pour accueillir de grands événements et des délégations internationales. Selon les statistiques locales, la ville a reçu, au cours des cinq premiers mois de 2026, quelque 101 groupes MICE totalisant 28 428 visiteurs, dont 18 908 internationaux et 9 520 nationaux.

Cette croissance soutenue, portée notamment par les marchés indien, malaisien, chinois et singapourien, confirme le positionnement de Da Nang comme l’une des principales destinations MICE du Vietnam et de la région. -VNA/VI

​