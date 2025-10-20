Dà Nang accueillera le Congrès international de physique mathématique 2027

La ville de Dà Nang (Centre) accueillera le Congrès international de physique mathématique 2027 (ICMP), auquel participeront des centaines de scientifiques de premier plan du monde, ouvrant des opportunités pour augmenter la visibilité de la science vietnamienne au niveau international.

Entre 600 et 800 participants, dont de nombreux chercheurs en mathématiques et physique du monde entier, parmi lesquels des lauréats des Prix Fields, Abel, Nobel et Dirac, viendront assister à l’ICMP prévue du 2 au 7 août 2027 à l’Université Duy Tân, à Dà Nang.

L’ICMP est un événement scientifique de premier plan organisé tous les trois ans par l’Association internationale de physique mathématique (IAMP), réunissant les plus grands scientifiques du monde, a déclaré le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, lors d’une séance de travail sur les préparatifs de l’ICMP 2027, le 17 octobre à Dà Nang.

Le Congrès international de physique mathématique 2027 sera seulement sa deuxième édition en Asie, après la première au Japon en 1978, et marquera également le 50e anniversaire de l’IAMP, a-t-il indiqué.

Le fait que le Vietnam, et plus précisément Dà Nang, ait été choisi comme hôte de l’ICMP 2027 est non seulement une source de fierté pour la communauté scientifique nationale, mais contribue également à la réalisation des objectifs du Programme national pour le développement des mathématiques 2021-2030, qui prévoit la tenue des conférences scientifiques d’envergure régionale et mondiale, a-t-il souligné.

S’exprimant lors de la séance de travail, le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Anh Tuân, a remercié le ministère de l’Éducation et de la Formation d’avoir confié l’organisation de cet événement à Dà Nang.

Il a fait valoir la vaste expérience de la ville dans l’organisation de rassemblements internationaux de grande envergure, notamment le 25e Concours international de mathématiques du Vietnam (VIMC 2025) et la 10e Conférence nationale de mathématiques en 2023, qui ont réuni près de 1.000 scientifiques.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a exhorté les organismes compétents à élaborer rapidement des plans détaillés pour garantir que le congrès se déroule de manière sûre et professionnelle, et qu’il laisse une impression durable aux participants internationaux.

Il s’est engagé à collaborer étroitement avec Dà Nang pour assurer le succès du congrès et a demandé à la ville de se préparer minutieusement en termes de diplomatie, de sécurité, de communication et de logistique. – VNA/VI