Dà Nang accueillera en mai le premier Festival du film asiatique

Le Festival du film asiatique de Da Nang 2023 (DANAFF 2023) aura lieu du 9 au 13 mai. Photo: CPV

Destiné à créer un événement de marque international dans le domaine du cinéma et de soutenir la promotion touristique de la ville, le Festival du film asiatique de Dà Nang 2023 (DANAFF 2023) aura lieu du 9 au 13 mai avec le slogan "Cinéma Vietnam et Asie – Coopération pour le développement".

Organisé par le Département de la culture et des sports de la ville et l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (VFDA), ce festival sera un évènement annuel visant à honorer d'excellentes œuvres cinématographiques, encourager les nouveaux talents du cinéma vietnamien et asiatique et présenter de nouvelles œuvres de grande valeur. Seront en lice des films du Vietnam, des pays asiatiques et quelques œuvres internationales en dehors de l'Asie.

Selon le comité d'organisation, DANAFF décernera des prix au meilleur long métrage asiatique, au film vietnamien, au meilleur réalisateur et acteur. Plus précisément, le festival aura de grands prix pour les catégories internationales telles que meilleur film de 5.000 dollars, prix spécial du jury de 3.000 dollars et prix du meilleur scénariste et du meilleur acteur de 2.000 dollars.

Avec ses nombreuses activités, DANAFF 2023 promet de créer une fête cinématographique dans la région et en même temps de promouvoir la culture de Dà Nang, une ville côtière reconnue comme l'une des lieux les plus agréables à vivre au monde.