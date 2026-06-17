Da Nang accueille une forte délégation américaine pour sa semaine financière et technologique

Conférence de presse sur la Semaine des affaires, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026. Photo: VietnamPlus

La Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham Vietnam) conduira une délégation de quelque 350 représentants américains, comprenant des décideurs politiques, des investisseurs et des experts financiers, à la Semaine des affaires, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026.



Selon Chris Valoon, président de la section de Da Nang de l’AmCham Vietnam, l’événement réunira 35 experts internationaux de premier plan. Ceux-ci analyseront les politiques financières mondiales, partageront les expériences des grands centres financiers internationaux et examineront les stratégies les plus efficaces pour développer un centre financier et attirer davantage d’investissements à Da Nang.



Prévue à la mi-juillet, cette manifestation devrait attirer plusieurs milliers de participants vietnamiens et étrangers. Elle offrira une plateforme d’échanges consacrée aux tendances mondiales, aux opportunités d’investissement et au renforcement des relations d’affaires.



Le programme comprendra notamment des dialogues approfondis sur les politiques publiques ainsi que des sessions consacrées au partage d’expériences en matière de cadres juridiques, de mécanismes de bac à sable réglementaire (« regulatory sandbox »), de finance numérique et d’innovation. L’événement devrait également contribuer à renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques et à consolider la position de Da Nang en tant que pôle régional émergent dans les domaines de la technologie et de la finance.



Ho Ky Minh, vice-président du Comité populaire municipal et président de l’organe exécutif du Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN), a exprimé le souhait que cette semaine thématique devienne un rendez-vous annuel de référence réunissant décideurs politiques, experts, entreprises et investisseurs vietnamiens et étrangers.



Il a souligné que le succès de l’événement se mesurerait aux partenariats noués, aux projets d’investissement lancés ainsi qu’aux résultats concrets découlant des discussions. Il a également appelé les organisations internationales, les entreprises, les investisseurs, les scientifiques et les acteurs de l’innovation à intensifier leur coopération afin d’accompagner le développement de la ville dans les années à venir.



Une série d’activités majeures se déroulera tout au long de cette semaine, notamment un dialogue politique de haut niveau placé sous le thème « Nouvelle croissance – Innovation – Ville mondiale », le Forum financier du Vietnam 2026, des séminaires consacrés à la coopération entre l’État, les universités et les entreprises, ainsi qu’au développement de l’industrie des semi-conducteurs. Le programme comprendra également des activités de promotion des investissements, des rencontres de réseautage d’affaires et des cérémonies de signature d’accords de coopération.



Da Nang bénéficie actuellement d’un ensemble de mécanismes et de politiques spécifiques destinés à soutenir son développement, notamment la création du VIFC et la mise en œuvre d’initiatives visant à promouvoir les industries de haute technologie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’innovation et l’économie numérique. La ville accueille déjà sept start-up spécialisées dans la conception de circuits intégrés et plus d’une vingtaine d’entreprises opérant dans le secteur des semi-conducteurs. -VNA/VI