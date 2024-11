Da Nang accueille près de 2.000 croisiéristes étrangers

Les croisiéristes du Noordam prennent le bus pour visiter la ville de Da Nang. Photo : VNA

Le Noordam, battant pavillon néerlandais, avec à son bord près de 2.000 croisiéristes, a accosté le 15 novembre au port de Tien Sa, dans la ville balnéaire de Da Nang (Centre).



Durant leur séjour à Da Nang, les croisiéristes se rendront au parc APEC, au musée des Cham, au marché de Han, aux montagnes Ngu Hanh Son, à la plage de Da Nang...



Selon le Département municipal du Tourisme, il s'agit de l'un des plus grands groupes de touristes d'Europe et d'Amérique arrivant à Da Nang par voie maritime.



Le Noordam se déplace de Hong Kong (Chine) à Singapour. Selon l'itinéraire, au Vietnam, il visitera Ha Long, Da Nang, Nha Trang et Ho Chi Minh-Ville. Le 15 novembre, à 23h00, il quittera Da Nang.



Auparavant, le 11 novembre, Da Nang a accueilli le Blue Dream Melody avec à son bord près de 600 touristes chinois. Selon les prévisions, ce navire retournera à la plus grande ville du Centre du Vietnam le 19 novembre prochain.



Le Département municipal du Tourisme prévoit que cette année, le nombre total de visiteurs séjournant à Da Nang pourrait atteindre 10,3 millions, dont 4,2 millions d’étrangers.



Da Nang ambitionne d’accueillir plus de 10,5 millions de visiteurs en 2025, soit une augmentation annuelle de 6%.- VNA/VI