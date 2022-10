Dà Nang accueille les touristes sur le premier vol direct depuis Taipei après Covid-19

Le vol JX701 de la compagnie aérienne Starlux Airlines en provenance de Taipei (Chine) a transporté vendredi 28 octobre 171 touristes à l’aéroport international de Dà Nang, ville éponyme du Centre.

Retour des premiers touristes de Taipei (Chine) à Da Nang. Photo: VNA





Ce vol marque le retour des touristes de Taipei, après deux ans d’interruption dûe à l’épidémie de Covid-19. La cérémonie d’accueil des premiers touristes de Taipei à Dà Nang s’est tenue à l’aéroport international de Dà Nang.

Roger Yen, représentant en chef de Starlux Airlines au Vietnam, a déclaré qu’après une période affectée par l’épidémie de Covid-19, depuis le 28 octobre, Starlux Airlines reprendra les vols entre Taipei et Dà Nang, l’une des destinations les plus attrayantes et les plus nouvelles pour les touristes.



Starlux Airlines exploitera trois vols hebdomadaires sur la ligne Taipei-Dà Nang jusqu’à la fin de novembre prochain. Chaque vol dure environ trois heures. Elle augmentera ces vols à partir de décembre prochain.