Da Nang accueille le premier vol direct en provenance de Shenzhen

Le 2 octobre, le vol CZ8155 de China Southern Airlines, transportant plus de 170 passagers depuis la ville chinoise de Shenzhen, a atterri à l’aéroport international de Da Nang. Une cérémonie d’accueil a été organisée avec la participation des autorités locales.

Les passagers ont été chaleureusement accueillis avec des spectacles traditionnels et des cadeaux souvenirs.

Selon la directrice du département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang, Truong Thi Hong Hanh, la Chine est un marché touristique clé de la ville. Le retour de China Southern Airlines avec la ligne Shenzhen – Da Nang marque une étape importante pour renforcer les échanges touristiques et économiques.

China Southern Airlines prévoit d'exploiter six vols aller-retour les 2, 6, 10, 14, 18 et 22 octobre.

Le directeur général de la Société par actions d'investissement et d'exploitation du terminal international de Danang (AHT), Ho The Anh, a affirmé son engagement à fournir des services de qualité et à soutenir l’exploitation fluide de la ligne.

La reprise de cette liaison est vue comme une opportunité de coopération renforcée entre les deux villes, dans le tourisme et d’autre secteurs. -VNA/VI