Da Nang accueille la première croisière internationale après deux ans

Le service du Tourisme de Da Nang a accueilli le 9 octobre, au port de Tiên Sa, la première croisière, avec à son bord des touristes étrangers, après deux ans de suspension en raison de la pandémie de Covid-19.

Les croisiérites sur le navire battant pavillon français baptisé Le Lape'rouse au port de Cat Tien Sa, à Da Nang. Photo : VNA

Les plus de 200 touristes étrangers, principalement européens et américains, venus à bord de la croisière française Le Laperouse, visiteront Dà Nang et Hôi An dans la province de Quang Nam, dans le cadre d’un itinéraire de huit à onze jours au Vietnam.

Selon Huynh Thi Huong Lan, directrice adjointe du Centre de promotion du tourisme de Da Nang, le navire La Lapérouse a relancé le tourisme de croisière après plus de 2 ans de suspension due au COVID-19. C'est un bon signe pour la reprise touristique de la ville en particulier et du pays en général. Dans les temps à venir, le secteur touristique de la ville continuera à coordonner avec les organes concernés pour promouvoir le tourisme maritime.

Le Lape'rouse est un navire respectueux de l'environnement, doté des équipements modernes et offre un service de 5 étoiles aux croisiéristes.