Da Nang accélère la transformation numérique de ses marchés traditionnels

Face à l’essor rapide des technologies numériques et des achats en ligne, les marchés traditionnels vietnamiens doivent relever de nouveaux défis tout en saisissant des opportunités inédites. Dans la ville de Da Nang, un vaste programme de transformation numérique est en cours afin d’aider les petits commerçants à intégrer le commerce électronique et à maintenir leur compétitivité.

Le commerce en ligne n'est plus une simple tendance, mais une partie indispensable de l'économie moderne. Il élargit l'accès aux marchés, réduit les coûts et améliore l'expérience client. Face à la baisse de fréquentation des marchés traditionnels, les ventes y ont chuté de plus de 40 % dans certains secteurs, de nombreux commerçants de Da Nang se sont tournés vers la vente en ligne.

Pour les accompagner, le département municipal de l’Industrie et du Commerce et l’Association vietnamienne du commerce électronique ont organisé des formations réunissant plus de 100 commerçants des grands marchés de la ville (Côn, Han, Dông Da, Hoa Cuong). Les participants y apprennent les techniques de vente modernes, les paiements numériques et la diffusion en direct sur Facebook ou TikTok. Plusieurs commerçants confirment déjà une nette hausse de leurs ventes grâce au livestreaming et aux vidéos promotionnelles.

Photo : VNA

Avec un simple smartphone et une connexion internet, les commerçants peuvent désormais vendre, encaisser et trouver de nouveaux clients en ligne. Des groupes de vente sur Facebook, tels que « Marché de Da Nang », leur permettent de promouvoir leurs produits locaux et d’attirer une clientèle plus large.

La ville encourage également la numérisation des paiements à travers son modèle « Marché 4.0 ». Plus de 15 000 commerçants ont déjà adopté les codes QR pour faciliter les transactions, et certains marchés offrent même le wifi gratuit, ce qui permet à près de 90 % des stands d’accepter les paiements sans espèces.

Une stratégie municipale cohérente

Ces efforts s'inscrivent dans le vaste plan national de transformation numérique dans le commerce, approuvé par le gouvernement pour la période 2021-2030. Da Nang, le centre économique du Centre et des Hauts Plateaux, entend ainsi moderniser ses infrastructures, soutenir ses petites entreprises et optimiser la distribution des biens et services.

La plateforme locale danangtrade.com.vn incarne cette ambition : elle regroupe déjà près de 2 000 entreprises et plus de 2 700 produits. Elle illustre parfaitement la volonté de la ville de donner aux acteurs traditionnels des outils numériques modernes, multi-canaux et accessibles.

Outre les autorités locales, plusieurs entreprises technologiques participent à cet effort. TikTok, par exemple, développe des programmes pour aider les commerçants à utiliser la publicité numérique et à adapter leurs produits aux standards du e-commerce. L’objectif est de garantir que les petites et moyennes entreprises vietnamiennes disposent des compétences nécessaires pour prospérer dans l’économie numérique.

La numérisation des marchés traditionnels est une priorité pour les autorités de Da Nang. Au-delà d'être une simple adaptation aux évolutions du commerce mondial, elle constitue une stratégie essentielle pour réduire l'écart entre économie traditionnelle et économie numérique, tout en préservant et en valorisant l'identité locale.- VNA/VI