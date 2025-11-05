Dà Lat parmi les meilleures destinations au monde pour admirer le lever du soleil

Les voyageurs ne devraient pas manquer le spectacle de la brume matinale qui emplit la vallée et crée un manteau recouvrant le village montagneux de Da Lat, au Vietnam. Photo: luhanhtour.com

National Geographic, l’une des principales publications de voyage au monde, a désigné Da Lat, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Vietnam, comme destination incontournable dans son article présentant sept façons extraordinaires d’observer le monde s’éveiller au lever du soleil.



Au moment où la plupart des voyageurs se réveillent, le monde est déjà en mouvement. Les vallées se sont emplies de nuages bas, les cuves en cuivre ont fumé de lait, le sel a fleuri sur les marais salants roses et les pêcheurs ont ramené leurs premières prises à terre. Le lever du soleil n’est pas seulement la première lueur du jour, c’est aussi un aperçu de l’histoire cachée d’un lieu, de la vie qui disparaît une fois les rues animées et les cafés ouverts, a écrit la journaliste Lauren Paige Richeson.



Dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam, les matins appartiennent aux nuages. Avant l’aube, les randonneurs gravissent les crêtes culminant à 1.500 mètres d’altitude à Dà Lat pour admirer les vallées se remplir de brume, les sommets semblant flotter comme des îles sur une mer blanche. Les habitants appellent cela la « chasse aux nuages », un loisir qui allie science et beauté du paysage.

Photo: mia.vn

«Les nuages de Da Lat sont particulièrement beaux dans l’air frais du matin », explique Ahn Dinh Van Don, propriétaire de l’agence Happy Day Travel.



Ce spectacle éphémère se forme lorsque l’air frais de la nuit emprisonne le brouillard dans les vallées, avant d’être dissipé par le soleil de la mi-matinée. Pendant une heure, la Terre semble suspendue entre ciel et terre, une vision aussi fugace que les nuages eux-mêmes, selon National Geographic.



Autrefois un secret bien gardé, la chasse aux nuages est devenue une passion nationale et une activité incontournable pour les voyageurs. Le conseil est simple : allez-y ! « C’est époustouflant… des paysages majestueux et d’immenses plantations de thé. C’est indescriptible », s’exclame Van Don.



Après Da Lat, d’autres expériences matinales – de l’aube dans la dépression de Danakil, en Éthiopie aux marais salants de France en passant par les meules de fromage fabriquées en Italie – offrent bien plus qu’un simple spectacle de lever de soleil. Elles permettent de découvrir comment les autres peuples du monde commencent leur journée.



Ainsi, marcher dans les flammes de la dépression de Danakil (Éthiopie), s’initier au tissage avec des tisserands quechuas (Pérou), assister à la fabrication du Parmigiano Reggiano (Italie), saluer le matin dans les marais salants de Guérande (France), pêcher au lever du soleil aux Açores (Portugal) et écouter des ragas matinaux sur le Gange à Varanasi (Inde), ces sept expériences matinales montrent à quel point une grande partie du monde s’éveille. – VNA