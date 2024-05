D'énormes potentiels de coopération économique entre le Vietnam et la Suède

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha reçoit le ministre suédois de l'Infrastructure et du Logement, Andreas Carlson. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu mardi 14 mai à Hanoï le ministre suédois de l'Infrastructure et du Logement, Andreas Carlson.

Tran Hong Ha a mis en évidence le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux pays au cours des 55 dernières années. Le gouvernement vietnamien et son peuple tiennent toujours en haute estime l’amitié et l’aide précieuse que la Suède a apportées au Vietnam dans son processus de développement socio-économique.

Actuellement, la coopération entre les deux pays sont entrées dans une nouvelle phase, caractérisée par un partenariat d'égalité et de bénéfice mutuel, et deviennent de plus en plus profonds, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a dit que la Suède pourrait renforcer sa position en matière d'investissement et de commerce au Vietnam grâce à des projets dans les secteurs des transports, des ports maritimes, de la transformation numérique, des télécommunications, de l'aviation et de l'énergie verte…

Affirmant les énormes potentiels de coopération entre les deux pays, Tran Hong Ha a encouragé les entreprises suédoises à rechercher des partenaires vietnamiens dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information, des infrastructures intelligentes, de l'énergie verte, des réseaux intelligents, de l'innovation...

Les deux gouvernements devraient préparer un plan de coopération spécifique et assigner des tâches à chaque ministère, secteur et localité pour une mise en œuvre rapide, pratique et efficace, a-t-il souligné.

De son côté, le ministre Andreas Carlson a déclaré que les entreprises suédoises reconnaissaient les importantes opportunités d'investissement et de coopération entre le Vietnam et la Suède, notamment dans les secteurs des transports intelligents et des villes intelligentes. De plus, de plus en plus de Suédois choisissent le Vietnam comme destination de voyage.

Andreas Carlson a déclaré espérer que l'amitié traditionnelle entre les deux pays continuerait d’être renforcée à travers des projets de coopération entre les gouvernements et les entreprises des deux pays, ainsi que des échanges culturels entre leurs peuples. -VNA/VI