D'autres vols gratuits pour ramener les Vietnamiens du Myanmar chez eux

Six vols supplémentaires ont été lancés les 5 et 6 décembre pour rapatrier les citoyens vietnamiens du Myanmar.

L'effort de rapatriement était le fruit d'une collaboration entre les ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité publique et d'autres organismes représentants vietnamiens au Myanmar, selon le ministère des Affaires étrangères.

Au total, à ce jour, 1.020 citoyens vietnamiens ont été rapatriés par neuf vols depuis le Nord de l'État Shan du Myanmar, l'intégralité des frais de rapatriement étant pris en charge par le gouvernement.

En outre, le Vietnam a également aidé l’Égypte, la Malaisie et Singapour à évacuer leurs citoyens du Myanmar vers des lieux sûrs.



Selon l'ambassade du Vietnam au Myanmar, un certain nombre de personnes soupçonnées d'être des citoyens vietnamiens étaient toujours bloquées dans la région du Nord du Myanmar.



Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade continueront leur coordination avec les agences compétentes du pays et d'autres pays de la région pour vérifier rapidement les identités et rapatrier les citoyens dans les plus brefs délais, garantissant ainsi leur vie et leur santé, ainsi que leurs droits et intérêts légaux.



Une fois de plus, le ministère des Affaires étrangères a de nouveau averti que les citoyens vietnamiens devraient être prudents face aux escroqueries à l'emploi dans lesquelles des escrocs leur promettent un « travail bien payé mais facile » à l'étranger.

En cas de besoin d'aide, les citoyens vietnamiens sont priés de contacter le numéro d'assistance téléphonique de la protection des citoyens : Ambassade du Vietnam au Myanmar : 959660888998 ; Hotline de protection des citoyens du Département consulaire, relevant du ministère des Affaires étrangères : 84 981 84 84 84 ; 84 965 41 11 18. E-mail : baohocongdan@gmail.com. -VNA/VI