Cybersécurité : le PM Lê Minh Hung appelle à placer l'humain au cœur de la protection numérique

Garantir la cybersécurité exige d'assurer, de manière étroitement coordonnée, la protection des systèmes numériques tout autant que celle des personnes, en faisant de « la sécurité, de la sérénité et du bonheur de la population le critère suprême de toutes les politiques ».



Le Premier ministre Lê Minh Hung lors de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026. Photo : VNA

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité national de pilotage de la cybersécurité, lors de la cérémonie marquant la Journée vietnamienne de la cybersécurité, organisée le 6 août à Hanoï sous le thème « Pour un cyberespace humain pour chacun ».



Selon le chef du gouvernement, cette orientation traduit une nouvelle approche de la cybersécurité, qui ne consiste plus uniquement à protéger les infrastructures techniques ou les systèmes d'information, mais également à garantir les droits, les intérêts légitimes et la sécurité de chaque citoyen dans l'environnement numérique.



Instituée en 2024, la Journée vietnamienne de la cybersécurité témoigne de l'importance accordée par le Parti et l'État à ce domaine stratégique. Elle vise à mobiliser l'ensemble du système politique, les entreprises et les citoyens afin de construire un cyberespace sûr, sain, fiable et respectueux des valeurs humaines, tout en renforçant la culture numérique et la sensibilisation de la société aux enjeux de la cybersécurité.



Le Premier ministre a rappelé que, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, conduits par le secrétaire général et président de la République Tô Lâm, ainsi que grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des administrations, des entreprises et de la population, le Vietnam avait enregistré des avancées significatives dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection des données.



La prise de conscience de l'importance de ces enjeux s'est renforcée, le cadre juridique continue d'être consolidé et les capacités de protection des systèmes d'information critiques se sont améliorées, notamment dans le contexte de la restructuration de l'appareil administratif. En parallèle, la coopération internationale s'est intensifiée, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le Premier ministre Lê Minh Hưng et des représentants des autorités lancent la Journée vietnamienne de la cybersécurité autour du message : « Pour un cyberespace humain pour chacun ». Photo : VNA





Le chef du gouvernement a toutefois souligné que les défis demeuraient nombreux. L'évolution rapide de la transformation numérique s'accompagne d'une recrudescence des cyberattaques, des fraudes en ligne et des atteintes aux données personnelles. Dans le même temps, les infrastructures numériques, les ressources humaines qualifiées et les capacités technologiques nationales restent insuffisantes pour répondre pleinement aux nouvelles menaces.



Selon lui, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement fondée sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, la cybersécurité doit être considérée comme une condition indispensable du développement durable. Conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, la protection de la souveraineté numérique, de la sécurité des réseaux, des données et des informations constitue une exigence permanente et indissociable du processus de transformation numérique nationale.



Cinq priorités pour bâtir un cyberespace sûr et humain



Afin de répondre aux exigences de cette nouvelle étape de développement, le Premier ministre a appelé l'ensemble du système politique, les entreprises et les citoyens à concentrer leurs efforts sur cinq priorités.



La première consiste à garantir une articulation étroite entre la protection des systèmes numériques et celle des personnes. Selon lui, toutes les politiques relatives à la cybersécurité doivent être conçues dans l'intérêt des citoyens, afin de leur assurer un environnement numérique sûr, fiable et propice à leur bien-être. Cette vision constitue également le fil conducteur de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026, placée sous le thème « Pour un cyberespace humain pour chacun ».



La deuxième priorité porte sur le renforcement du rôle des ministères, des secteurs et des collectivités locales dans l'amélioration du cadre juridique. Le Comité national de pilotage de la cybersécurité est chargé d'accélérer l'élaboration des réglementations relatives à la cybersécurité, à la sécurité des données et à la protection des données personnelles, tout en supprimant les obstacles juridiques et en prévoyant des sanctions plus sévères contre les violations commises dans le cyberespace. Selon le Premier ministre, chaque politique doit avoir pour finalité de mieux protéger les citoyens et de faciliter les activités des entreprises.



Troisièmement, les forces spécialisées dans la cybersécurité sont appelées à jouer pleinement leur rôle de « bouclier numérique » pour préserver la souveraineté nationale dans le cyberespace. Elles devront passer d'une approche essentiellement réactive à une stratégie de prévention anticipée, améliorer leurs capacités de veille et de prévision, tout en renforçant la coopération pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, notamment les réseaux criminels transnationaux utilisant les technologies de pointe.



Le chef du gouvernement a également souligné la responsabilité des entreprises des secteurs des technologies, des télécommunications et de la finance. Il les a invitées à adopter des architectures de sécurité centrées sur l'utilisateur, à intégrer gratuitement des dispositifs de détection et d'alerte contre les fraudes en ligne et à investir davantage dans la maîtrise des technologies de cybersécurité afin d'offrir aux citoyens des services numériques toujours plus simples, fiables et sûrs.



Enfin, le Premier ministre a insisté sur le rôle essentiel de chaque citoyen. Il a appelé la population à développer ses compétences numériques, à renforcer sa capacité d'autoprotection et à adopter un comportement responsable dans le cyberespace. Selon lui, si près de cent millions de Vietnamiens deviennent chacun un « bouclier numérique actif », ils formeront ensemble la meilleure défense pour protéger les individus, les familles et la souveraineté nationale.



Le Premier ministre a exprimé le souhait que la Journée vietnamienne de la cybersécurité ne soit pas seulement un événement commémoratif, mais qu'elle devienne un engagement concret de l'ensemble du système politique et de la société en faveur de la construction d'un cyberespace sûr, fiable et humain.



À cette occasion, il a officiellement lancé les activités de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026 sous le slogan : « Pour un cyberespace humain pour chacun – Pour la sécurité nationale – Pour un Vietnam puissant, prospère, civilisé et heureux. »



La cérémonie s'est achevée par une activité symbolique réunissant le Premier ministre, des représentants des autorités et des élèves, réaffirmant la volonté du Vietnam de faire de la cybersécurité un pilier essentiel de sa transformation numérique et de son développement durable, au bénéfice des citoyens comme de l'économie nationale.- VNAGarantir la cybersécurité exige d'assurer, de manière étroitement coordonnée, la protection des systèmes numériques tout autant que celle des personnes, en faisant de « la sécurité, de la sérénité et du bonheur de la population le critère suprême de toutes les politiques ».



C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité national de pilotage de la cybersécurité, lors de la cérémonie marquant la Journée vietnamienne de la cybersécurité, organisée le 6 août à Hanoï sous le thème « Pour un cyberespace humain pour chacun ».



Selon le chef du gouvernement, cette orientation traduit une nouvelle approche de la cybersécurité, qui ne consiste plus uniquement à protéger les infrastructures techniques ou les systèmes d'information, mais également à garantir les droits, les intérêts légitimes et la sécurité de chaque citoyen dans l'environnement numérique.



Instituée en 2024, la Journée vietnamienne de la cybersécurité témoigne de l'importance accordée par le Parti et l'État à ce domaine stratégique. Elle vise à mobiliser l'ensemble du système politique, les entreprises et les citoyens afin de construire un cyberespace sûr, sain, fiable et respectueux des valeurs humaines, tout en renforçant la culture numérique et la sensibilisation de la société aux enjeux de la cybersécurité.



Le Premier ministre a rappelé que, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, conduits par le secrétaire général et président de la République Tô Lâm, ainsi que grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des administrations, des entreprises et de la population, le Vietnam avait enregistré des avancées significatives dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection des données.



La prise de conscience de l'importance de ces enjeux s'est renforcée, le cadre juridique continue d'être consolidé et les capacités de protection des systèmes d'information critiques se sont améliorées, notamment dans le contexte de la restructuration de l'appareil administratif. En parallèle, la coopération internationale s'est intensifiée, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le Premier ministre Lê Minh Hưng et des représentants des autorités lancent la Journée vietnamienne de la cybersécurité autour du message : « Pour un cyberespace humain pour chacun ». Photo : VNA





Le chef du gouvernement a toutefois souligné que les défis demeuraient nombreux. L'évolution rapide de la transformation numérique s'accompagne d'une recrudescence des cyberattaques, des fraudes en ligne et des atteintes aux données personnelles. Dans le même temps, les infrastructures numériques, les ressources humaines qualifiées et les capacités technologiques nationales restent insuffisantes pour répondre pleinement aux nouvelles menaces.



Selon lui, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement fondée sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, la cybersécurité doit être considérée comme une condition indispensable du développement durable. Conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, la protection de la souveraineté numérique, de la sécurité des réseaux, des données et des informations constitue une exigence permanente et indissociable du processus de transformation numérique nationale.



Cinq priorités pour bâtir un cyberespace sûr et humain



Afin de répondre aux exigences de cette nouvelle étape de développement, le Premier ministre a appelé l'ensemble du système politique, les entreprises et les citoyens à concentrer leurs efforts sur cinq priorités.



La première consiste à garantir une articulation étroite entre la protection des systèmes numériques et celle des personnes. Selon lui, toutes les politiques relatives à la cybersécurité doivent être conçues dans l'intérêt des citoyens, afin de leur assurer un environnement numérique sûr, fiable et propice à leur bien-être. Cette vision constitue également le fil conducteur de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026, placée sous le thème « Pour un cyberespace humain pour chacun ».



La deuxième priorité porte sur le renforcement du rôle des ministères, des secteurs et des collectivités locales dans l'amélioration du cadre juridique. Le Comité national de pilotage de la cybersécurité est chargé d'accélérer l'élaboration des réglementations relatives à la cybersécurité, à la sécurité des données et à la protection des données personnelles, tout en supprimant les obstacles juridiques et en prévoyant des sanctions plus sévères contre les violations commises dans le cyberespace. Selon le Premier ministre, chaque politique doit avoir pour finalité de mieux protéger les citoyens et de faciliter les activités des entreprises.



Troisièmement, les forces spécialisées dans la cybersécurité sont appelées à jouer pleinement leur rôle de « bouclier numérique » pour préserver la souveraineté nationale dans le cyberespace. Elles devront passer d'une approche essentiellement réactive à une stratégie de prévention anticipée, améliorer leurs capacités de veille et de prévision, tout en renforçant la coopération pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, notamment les réseaux criminels transnationaux utilisant les technologies de pointe.



Le chef du gouvernement a également souligné la responsabilité des entreprises des secteurs des technologies, des télécommunications et de la finance. Il les a invitées à adopter des architectures de sécurité centrées sur l'utilisateur, à intégrer gratuitement des dispositifs de détection et d'alerte contre les fraudes en ligne et à investir davantage dans la maîtrise des technologies de cybersécurité afin d'offrir aux citoyens des services numériques toujours plus simples, fiables et sûrs.



Enfin, le Premier ministre a insisté sur le rôle essentiel de chaque citoyen. Il a appelé la population à développer ses compétences numériques, à renforcer sa capacité d'autoprotection et à adopter un comportement responsable dans le cyberespace. Selon lui, si près de cent millions de Vietnamiens deviennent chacun un « bouclier numérique actif », ils formeront ensemble la meilleure défense pour protéger les individus, les familles et la souveraineté nationale.



Le Premier ministre a exprimé le souhait que la Journée vietnamienne de la cybersécurité ne soit pas seulement un événement commémoratif, mais qu'elle devienne un engagement concret de l'ensemble du système politique et de la société en faveur de la construction d'un cyberespace sûr, fiable et humain.



À cette occasion, il a officiellement lancé les activités de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026 sous le slogan : « Pour un cyberespace humain pour chacun – Pour la sécurité nationale – Pour un Vietnam puissant, prospère, civilisé et heureux. »



La cérémonie s'est achevée par une activité symbolique réunissant le Premier ministre, des représentants des autorités et des élèves, réaffirmant la volonté du Vietnam de faire de la cybersécurité un pilier essentiel de sa transformation numérique et de son développement durable, au bénéfice des citoyens comme de l'économie nationale.- VNA/VI