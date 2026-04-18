Culture, numérique, tourisme : Hanoï accélère sa mue technologique

Hanoï a très tôt réveillé son patrimoine grâce aux technologies contemporaines, façonnant progressivement un tourisme intelligent et une industrie numérique. La promulgation par le Comité populaire municipal du Plan n° 109/KH-UBND sur l'innovation technologique des secteurs économiques de pointe d'ici 2035 constitue un catalyseur et une démarche stratégique pour systématiser, élever et maintenir l'avant-gardisme de la capitale à l'ère numérique.

Le quartier de Phuc Loi met en œuvre le mouvement « Alphabétisation numérique » pour assister les populations défavorisées dans leurs démarches administratives. Photo : VNA

À travers ce plan, la capitale concrétise l’objectif de faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de croissance, conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique. Loin de partir de zéro, ce document s’appuie sur des dynamiques existantes et cible trois secteurs stratégiques : l’industrie culturelle, le tourisme et l’industrie numérique. Ce choix reflète la transition d’un modèle fondé sur les ressources et la main-d’œuvre vers une économie de la connaissance, de la création et de la technologie. Dans cette architecture, le numérique constitue la base, la culture en produit le contenu et le tourisme en assure la diffusion.

Des touristes étrangers utilisent des codes QR pour obtenir des informations sur le site touristique, un exemple phare de la transformation numérique du tourisme. Photo : VNA

En réalité, ces trois domaines ont déjà entamé leur mue technologique. Les projections en mapping 3D, la réalité virtuelle et les espaces artistiques numériques autour des lacs Hoan Kiem et de l'Ouest ou dans les musées renouvellent l'approche patrimoniale en rendant les objets numérisés hautement interactifs.

Hanoï dispose de solides fondations, mais doit désormais passer de modèles isolés à une approche systémique. Le plan prévoit ainsi l’identification des technologies clés et la numérisation du patrimoine culturel afin de bâtir un véritable écosystème de produits numériques.

Dans le secteur du tourisme, l’innovation répond à une demande croissante d’expériences intelligentes et personnalisées. Bien que la ville ait déjà engagé la numérisation de la promotion et des paiements, ces efforts restent encore fragmentés.

Parallèlement, l'industrie numérique, véritable levier intersectoriel, doit délaisser la sous-traitance pour concevoir des produits « Make in Vietnam » et s'intégrer au fur et à mesure aux chaînes de valeur mondiales. L'enjeu est d'accélérer pour transformer ces acquis en puissance économique majeure grâce à une feuille de route rigoureuse.

Truong Viet Dung, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a exigé une mise en œuvre synchronisée et adaptée du Plan n° 109/KH-UBND aux besoins réels. Le Service municipal des Sciences et des Technologies pilotera cette mission, en collaboration avec les Services de la Culture et du Tourisme, chargés d'évaluer la demande et de définir les tâches.

Le Plan souligne également le rôle essentiel des établissements d’enseignement. Dang Hoai Bac, directeur de l’Institut de technologie des postes et télécommunications, a exprimé sa volonté de s’investir dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les mégadonnées.

Hoang Anh Tuan, recteur de l’Université des sciences sociales et humaines, préconise de transformer le patrimoine en ressource créative grâce à la numérisation 3D, aux visites virtuelles et au développement de la formation en HeritageTech, en cohérence avec les orientations de développement de la capitale.

L’implication de ces chercheurs témoigne de l’émergence d’un écosystème d’innovation dans lequel l’État encadre et les acteurs économiques mettent en œuvre. Le Plan n°109 fédère les ressources et permet à Hanoï de se prémunir contre le déclassement. Il consolide son rôle pionnier dans l’économie créative et positionne la capitale comme une métropole moderne, riche de son identité et résolument tournée vers le savoir. -VNA/VI