Culture : Le Vietnam assiste à la MONDIACULT 2022 au Mexique

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a participé du 28 au 30 septembre à Mexico à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable - MONDIACULT 2022.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, et la ministre mexicaine de la Culture, Alejandra Frausto Guerrero. Photo: VNA



A cette occasion, le ministre Nguyen Van Hung a présenté des expériences du Vietnam, ainsi que ses suggestions et recommandations à la communauté internationale pour évaluer pleinement le rôle et les contributions de la culture au développement durable, élaborer et développer les politiques culturelles pour les temps à venir.



Le ministre Nguyen Van Hung a souligné que le Vietnam était pleinement conscient du rôle de la culture en tant que moteur du développement durable et démontrait son profond engagement dans la mise en œuvre et la concrétisation de l'Agenda 2030.



Lors d’une rencontre avec la Présidente du Conseil exécutif de l’UNESCO, Tamara Rastovac Siamashvili, le ministre vietnamien l’a informée des efforts de son pays pour édifier une culture avancée et imprégnée d'identité nationale.



Pour sa part, la Présidente du Conseil exécutif de l’UNESCO a hautement apprécié la participation et les contributions actives et responsables du Vietnam à l'UNESCO.



Durant son séjour, le ministre Nguyen Van Hung a également travaillé avec la ministre mexicaine de la Culture, Alejandra Frausto Guerrero, sur les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine culturel. Ils ont convenu de signer dans les meilleurs délais un accord spécifique entre les deux parties sur les domaines de coopération d'intérêt mutuel.



Le ministre vietnamien a eu également une rencontre avec le président de la Commission de la culture et du cinéma de la Chambre des députés du Mexique, Carlos Francisco Ortiz Tejeda. Il a en outre travaillé avec l’ambassade du Vietnam au Mexique et est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh devant son statue à Mexico.